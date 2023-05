Veda nie sú preteky. Okrem prípadov, keď sú

(Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka.

Spoznali sme slovenského vedca roka.

V tejto jednoduchej vete je toho skrytého podstatne viac, než sa môže na prvý pohľad zdať. Ale teda poporiadku: vedcom roka sa stal Martin Škoviera, matematik špecializujúci sa na teóriu grafov - a vo všeobecnosti je to považované za dobrý výber.

Vo všeobecnosti tiež platí, že toto ocenenie získavali a získavajú rešpektovaní slovenskí vedci a žiaden zjavný krok vedľa sa v dejinách tejto ceny neodohral. Kontroverzné toto ocenenie bývalo svojim pozadím: ako vzniklo a ako prinajmenšom prvé roky vznikalo.

Ale to už zhruba desať rokov neplatí, cenu spoluorganizuje aj Slovenská akadémia vied a, je to prinajmenšom celé transparentnejšie (o Zväze slovenských vedecko-technických spoločností si povieme možno niekedy nabudúce).

Podstatne horšou správou je, že toto ocenenie za celú jeho históriu nezískala jedna jediná žena. Môžeme tu síce viesť trochu svojskú hádku o rode a o jazyku a pokúšať sa presadiť označenie vedec/vedkyňa, no faktom skrátka je, že za celých 26 rokov existencie tejto ceny jej hlavné ocenenie NIKDY- NEZÍSKALA-ŽENA.

Vedec roka 2022 Vedec roka: Martin Škoviera

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Mária Bieliková

Inovátor roka: Vladimír Cviklovič

Mladý vedecký pracovník: Michal Májek

Technológ roka: Marek Vrabeľ

To je absurdné, pretože to vytvára dokonalo falošný obraz o tom, že u nás nemáme šikovné ženy vedkyne. Nie je to pravda a s týmto smiešnym pánskym klubom by sme mali skoncovať.

Osobne môžem len dodať, že fanúšikom akýchkoľvek pretekov mimo športu nie som.

Ceny pre novinárov, pre umelcov či pre vedcov skrátka nie sú šprintom na sto metrov. Ani maratónom či vrhom guľou, kde jednoducho zistíte, kto vyhral.