New York sa potápa pod váhou svojich mrakodrapov

Metropola leží na mäkkom podloží.

Ostrov Manhattan v meste New York. (Zdroj: ADOBE STOCK)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto New York sa potápa. Klesá pod váhou všetkých budov. V meste ich je viac ako milión, viac ako 270 z nich meria viac ako 150 metrov.

Naznačuje to výskum vo vedeckom časopise Earth´s Future.

V texte sa dočítate: O koľko ročne klesne mesto New York.

Že ľudské výtvory vážia viac ako všetko živé na Zemi.

Prečo je klesanie miest väčší problém ako nárast hladín morí.

Riziko povodní

New York každý rok klesne o jeden až dva milimetre. Nemusí sa to zdať ako veľa, no niektoré časti mesta klesajú oveľa rýchlejšie.

Pre New York, ktorý leží na pobreží, to je problém aj pre postupné stúpanie hladín vplyvom topiacich sa ľadovcov. V meste žije viac ako osem miliónov ľudí.