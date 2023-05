Lenovo s dvomi obrazovkami: Displej pri klávesnici ukáže počasie aj kalkulačku

Hodnotenie 8 / 10 Lenovo ThinkBook Plus G3 Páči sa nám: netradičný koncept pekný dizajn skvelý hlavný displej vysoký výkon Nepáči sa nám: hlučnejšie chladenie priemerná výdrž batérie vysoká Cena: od 1 729 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Lenovo

Na prvý pohľad pôsobí ako netradične široký notebook, no po otvorení vedľa klávesnice zbadáte druhý, menší displej. Lenovo ThinkBook Plus G3 je totiž netradičný pracovný notebook, snažiaci sa v tretej generácii konečne nájsť použiteľný koncept dvojice displejov v jednom zariadení.

Nový koncept so sebou prináša aj niekoľko obmedzení, primárne vzniknutých kvôli väčším rozmerom. Daňou za vysoký pracovný komfort je znížená mobilita a nie práve najnižšia cena.

Výrobca od tohto modelu zrejme nebude čakať rekordné predaje. Je skôr ukážkou technologických možností a zariadením pre technologických nadšencov, hľadajúcich mobilnú náhradu za svoju výkonnú počítačovú zostavu.

Keď sa hľadá využitie

V prvej generácii bol ThinkBook Plus len obyčajným pracovným notebookom, ktorý mal na veku displeja 10,8-palcový čiernobiely displej vyrobený technológiou, akú nájdeme v elektronických čítačkách kníh.

Nebol to klasický druhý displej, ale vlastne len integrovaná čítačka s bežnými funkciami. Notebook tak fungoval aj ako nelogicky ťažká čítačka elektronických kníh s funkciou poznámkového bloku.

Druhá generácia prišla s atraktívnejším dizajnom a hlavne kvalitnejším druhým displejom. Ten mal aj väčšiu, 12-palcovú uhlopriečku s jemným rozlíšením 2560 x 1600 bodov. Druhý displej dostal aj výrazne viac funkcií.

Okrem základných funkcií bol k dispozícii kalendár, rôzne aplikácie vrátane prehliadača Chrome, mohli ste si pozerať sociálne siete, alebo pracovať v kancelárskom balíku od Microsoftu.

Tretia generácia tento koncept druhého displeja na veku úplne opustila, zmenšila ho na 8 palcov, technológiu E-Ink nahradila za IPS a presunula ho napravo od klávesnice. Teraz je plnohodnotným druhým displejom, aj keď pôsobí ako samostatný tablet.

Aj tentokrát s notebookom pritiahnete zrak, no konečne to bude aj užitočné pri práci. Samotný dizajn notebooku je podarený, no zároveň treba mať na pamäti jeho rozmery (široký je vyše 41 centimetrov) a hmotnosť dve kilá.

V taške vám zaberie trochu viac miesta a úplne malý nie je ani sieťový adaptér. Jeho výkon je totiž až 100 wattov, keďže výkonný procesor a dvojica displejov pri zaťažení majú aj adekvátnu spotrebu.

Kovová konštrukcia s matným povrchom je čiastočne odolná voči odtlačkom, no aj keď notebook nepôsobí vyslovene krehko, tak by sme ho radšej prenášali len v pevnejšom puzdre, či taške.

Klávesnica prítomnosťou druhého displeja netrpí, je rozmerovo štandardná a príjemne veľký je aj touchpad. Ergonómia práce je teda rovnaká, ako na väčšine iných notebookov série Yoga, či IdeaPad.

(zdroj: Matúš Paculík)

S dvojicou displejov

Hlavný displej má kvôli širšiemu telu netradičný pomer strán a rozlíšenie 3072 x 1440 bodov. Také nikde inde nenájdete, no to nevadí. Systém si s ním poradí bez problémov a pri práci vo viacerých oknách súčasne je veľkou výhodou.

Použitá je tu technológia IPS s matnou povrchovou úpravou. Je dotykový, s veľmi dobrou kvalitou, dostatočne intenzívnym podsvietením a so 120 Hz obnovovacou frekvenciou. Otvoriť sa dá až skoro do 180 stupňov.

Druhý IPS displej nájdete hneď napravo od klávesnice, kde by ste obvykle očakávali numerickú časť. Má uhlopriečku 8 palcov, rozlíšenie 800 x 1280 bodov, je dotykový a s lesklou povrchovou úpravou.

Pre operačný systém je klasickou druhou obrazovkou, teda ako keby ste v prípade počítača mali na stole dvojicu displejov. Môžete si ho dokonca aj vypnúť, čo v prípade hrania niektorých hier asi aj budete musieť urobiť.

Kompatibilita celého riešenia totiž nie je úplne bezproblémová a niektoré staršie hry s druhým aktívnym displejom jednoducho odmietali fungovať. V spodnej časti druhého displeja je väčšinou zobrazená lišta s nástrojmi, no nám sa pravidelne počas testovania strácala a objavila sa až po reštarte systému.

Na čo sa teda dá využiť druhý displej? Samozrejme na prakticky akúkoľvek aplikáciu. Môžete tu mať otvorené poznámky pre svoju prácu, okno webového prehliadača, možnosti sú obrovské.

Displej si môžete zmeniť na numerickú časť klávesnice s doplnkovými funkciami, alebo na normálnu či vedeckú kalkulačku. Ukážkovo funguje napríklad aplikácia pre počasie, môžete si popri práci pozerať video, alebo kresliť a značiť poznámky.

Práve posledná menovaná činnosť je dokonalá v spojení s videohovormi. Zo zadnej časti notebooku si vytiahnete dotykové pero, na hlavnom displeji spustíte napríklad Teams a malý displej využijete ako digitálny poznámkový blok.

(zdroj: Matúš Paculík)

Aj pre nenáročného hráča

Notebook rozhodne nie je určený pre náročného hráča moderných počítačových hier. Má síce veľmi dobrý a hlavne výkonný procesor Intel Core i7-12700H, no o grafiku sa stará len jeho integrovaná grafická časť.

Intel Iris Xe má v prípade tohto procesora 96 výpočtových jednotiek, čo stačí pre pohodlné hranie starších a graficky menej náročných hier aj vo Full HD rozlíšení. Hrubý výkon procesora je totiž veľmi slušný, veď má až šesť výkonných a osem úsporných jadier.

Napríklad Bioshock Infinite sme si zahrali vo Full HD rozlíšení a pri maximálnych detailoch rýchlosťou 40 snímok za sekundu. Samozrejme nové hry typu Dead Island 2 alebo Last of Us sú nad sily tohto notebooku.

Nami testovaná konfigurácia mala 16 gigabajtov rýchlej DDR5 pamäte, čo je rozumná voľba pre všetky bežné pracovné scenáre. Môžete mať na menšej obrazovke otvorený pracovný komunikačný nástroj (napríklad Teams), popri tom upravovať fotografie, internetový prehliadač, či kancelársky balík.

Dostatočne rýchly je aj M.2 disk, s rýchlosťou zápisu až 4 gigabajty za sekundu vás preto nebude obmedzovať ani pri spracovaní videa vo vysokom rozlíšení. Navyše vďaka väčším rozmerom dokáže udržať pracovné teploty hardvéru dostatočne nízke na to, aby systém nemusel automaticky znižovať výkon.

Povrch notebooku vrátane klávesnice a jej okolia vás vysokou teplotou nebude obťažovať ani počas hrania hier. Chladenie počuť budete, ventilátory sú tu totiž až dva, zhodne odvádzajú teplo generované primárne procesorom.

Pri bezdrôtovej komunikácii nechýba moderná rýchla Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Konektory našli svoje miesto hlavne na zadnej strane, kde nájdete jeden HDMI 2.1 výstup , dvojicu USB 3.2 Gen 1 a jeden Thunderbolt 4 s Power Delivery. Na ľavej strane je analógový konektor pre pripojenie headsetu a USB Type-C vo verzii 3.2 Gen 2 s Power Delivery.

(zdroj: Matúš Paculík)

Moderný Windows s množstvom doplnkov

Lenovo ponúka hneď niekoľko doplnkových nástrojov na správu notebooku a úpravu rôznych nastavení. V Aplikácii Lenovo Vantage sa napríklad dozviete presný stav vašej batérie vrátane jej maximálnej kapacity a aktuálnej teploty.

Nájdete tu pokope všetky potrebné nastavenia pre úpravu zvuku, mikrofónu, nastavíte si správanie sa displeja počas večerných hodín a dokonca jedným kliknutím vyriešite problém s webovou kamerou a skutočne slabým osvetlením.

Pre každého, kto počas dňa trávi množstvo času na videohovoroch, odporúčame vyskúšať doplnkové nastavenia webovej kamery v aplikácii Lenovo Smart Appearance.

Tu si môžete nezávisle od konkrétnej komunikačnej platformy nastaviť napríklad rozmazanie pozadia, či jeho nahradenie. Vaše oči budú vždy hľadieť do kamery aj v prípade, ak si práve zapisujete poznámky a v skutočnosti sa pozeráte mimo.

Aplikácia ide až do takých detailov, že vám umožní upraviť si tvár – konkrétne vám ju zoštíhli, zväčší oči, pery, či vyhladí vrásky.

Lenovo notebooku doprialo skutočne dosť doplnkových aplikácií a funkcií, no na celkový pocit z používania to nemá negatívny dopad. Windows 11 je svižný, veď beží na jednom z najvýkonnejších mobilných procesorov súčasnosti.

Dúfame, že firma neprestane so softvérovou podporou druhého displeja ihneď po ukončení predaja zariadenia. Je to totiž jediná časť notebooku, ktorá ešte potrebuje doladiť drobné nedostatky.

Drahá hračka, alebo dobrý pracovný nástroj?

Ak plánujete notebook využívať aj na úpravu fotografií a spracovanie videa, tak vás poteší viac ako 95-percentné pokrytie DCI-P3 farebného rozsahu. Profesionálny displej to síce nie je, ale výrazne zvyšuje využitie notebooku ako celku.

Druhý displej je koncipovaný ako univerzálny pomocník a kvalitou je zrovnateľný skôr s lacnejším tabletom. Upravovať fotky na ňom zrejme nikto nebude, no hlavne počas slnečných dní rýchlo stráca na kvalite.

Problémom je aj kompatibilita na úrovni systému. Niekedy všetko funguje priam ukážkovo a druhý displej si plní funkciu pomocníka na výbornú. No počas používania sa systém niekoľkokrát dostal do situácie, kedy sme pre správne fungovanie museli notebook reštartovať.

Ukážková nie je ani výdrž batérie, keďže máme hneď dvojicu displejov, z čoho je jeden aj skutočne veľký. Pri nenáročnej práci tak budete nabíjačku hľadať už po piatich hodinách, náročnejšie úlohy kapacitu batérie minú pokojne aj za polovicu času.

Lenovo ThinkBook Plus G3 preto nie je úplne optimálny spoločník na dlhé cesty. Je však skvelým pracovným pomocníkom pre každého, kto chce pracovať efektívne a dokáže využiť netradičnú kombináciu displejov. Výkonu je tu totiž na rozdávanie.

Odradiť vás tak môže hlavne cena. V plnej výbave s Core i7 procesorom a terabajtovým diskom zaplatíte skoro dvetisíc eur. Pokiaľ vám stačí polovičná kapacita dátového úložiska a Core i5 procesor, tak môžete ušetriť necelé tri stovky.

Parametre

Procesor: Intel Core i7-12700H

Grafika: Intel Iris Xe

Pamäť: 16 GB DDR5

Dáta: 512 GB M.2

Displej: 17,3“ IPS 120 Hz, 3072 x 1440

Druhý displej: 8,0“ IPS, 800 x 1280

Komunikácia: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Porty: USB 3.2 (typ C), 2x USB 3.2, 1x Thunderbolt, HDMI

Rozmery: 411 x 230 x 18 mm

Hmotnosť: 2 kg

Systém: Windows 11

Výsledky testov