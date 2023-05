Test: Huawei P60 Pro ukazuje, ako sa dá žiť bez Google služieb

Hodnotenie 8 / 10 Huawei P60 Pro Páči sa nám: jedinečný dizajn špičkový fotoaparát výkonný hardvér rýchly systém Nepáči sa nám: bez oficiálnych služieb Google odvážna cena obmedzené bezkontaktné platby len 4G Cena: 1 199 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei

Keď pred štyrmi rokmi vstúpili do platnosti prvé sankcie voči spoločnosti Huawei, bolo prakticky nemožné odhadnúť ich dopad vývoj v segmente smartfónov. Výrazne pesimistické scenáre sa naplnil len z časti, keďže aj teraz držíme v rukách nový prémiový fotomobil, schopný konkurovať tým najlepším modelom v aktuálnej ponuke.

Huawei sa zo stabilnej dvojky na trhu nakoniec z prvých priečok vytratil, aj keď svet smartfónov neopustil a stále si udržiava niekoľkopercentný trhový podiel. Niekdajšie čísla predajov nedosahuje, no to neznamená, že by firma nedokázala vyrobiť kvalitný produkt.

Práve naopak, nový Huawei P60 Pro je vynikajúci prakticky v každom smere a je dôkazom, že firma sa snaží nielen prežívať, ale naopak, prinášať zaujímavé produkty. Zásadná otázka znie, či je dnes na trhu miesto pre smartfón bez Google služieb a podpory mobilných sietí piatej generácie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Opäť jeden z najkrajších

Je skutočne ťažké hľadať slabé miesto pri dizajne a konštrukcii smartfónu. V tomto smere patrí Huawei k súčasnej špičke patrí už dlhé roky, čo dokazuje vždy pri svojej prémiovej sérii P a Mate.

Nový Huawei P60 Pro prichádza v dvoch farbách, tmavej čiernej a svetlej perleťovej. Po rôznych dúhových a nezvyčajných farebných kombináciách možno pôsobí trochu konzervatívne, no firme sa opäť podarilo priniesť do segmentu niečo úplne nové.

Prečítajte si:

Prečítajte si: Test Huawei P50 Pro: ste ochotní pristúpiť na kompromisy? Čítajte

My sme mali v rukách práve svetlú verziu, ktorej zadná strana pripomína mramor z obdobia rokoka. Povrchová úprava je matná, čo síce môže pôsobiť dojmom lacnejších materiálov, no opak je pravdou.

Pri konštrukcii je totiž použitý klasický sendvič pozostávajúci z kovového rámu a odolného skla Kunlun Glass chrániaceho nielen dotykový displej, ale aj celú zadnú stranu. Z nej vyčnieva jedine masívnejší ostrovček trojitého fotoaparátu.

Ovládacie prvky neprinášajú nič nové, na pravej strane nájdete tlačidlo blokovania displeja a na náš vkus zbytočne vysoko umiestnenú dvojicu pre úpravu hlasitosti.

Pri displeji sa nám viac ako zaoblené boky páči úplne rovné riešenie. Model P60 Pro je rovnako ako jeho predchodcovia vybavený dizajnom so zaoblenými bokmi. Tento dizajnový prvok nemá reálne využitie, skôr naopak.

Musíme však uznať, že smartfón je ako celok podarený a veľmi lákavý. A aj keď svetlá verzia môže pôsobiť skôr dámsky, tak podľa nášho názoru je plne univerzálna.

Škoda len, že vo výbave nájdeme obyčajné silikónové puzdro. Očakávali by sme totiž štýlovejšie riešenie s dizajnom aspoň trochu podobným zadnej strane smartfónu.

(zdroj: Matúš Paculík)

Potrebujete najnovší čip?

Huawei je stále kvôli sankciám odstrihnutý od tých najmodernejších čipov s hardvérom pre 5G mobilný internet. Aj preto má vo svojom aktuálne najlepšom smartfóne čip Snapdragon 8+ Gen 1, hoci konkurencia už prešla na druhú generáciu.

Neznamená to ale, že by ste za svoje peniaze dostali pomalé, alebo nebodaj morálne zastaralé zariadenie. Rozdiel medzi testovaným Huawei smartfónom a tým najlepším od Samsungu zbadáte jedine vo výslednom skóre v testov.

Obmedzujúca nie je dokonca ani kapacita operačnej pamäte, aj keď od prémiového smartfónu dnes časť používateľov čaká viac, ako len osem gigabajtov. Kapacita dátového úložiska je zvolená dobre, 256 gigabajtov bude obmedzovať len skutočne malé promile zákazníkov.

Mimo nášho trhu je smartfón dostupný aj v konfigurácii 12 + 512 gigabajtov. Rozšírenie dátového úložiska je možné len s pomocou Nano Memory pamäťovej karty.

Pri bezdrôtovej komunikácii smartfónu nič nechýba – má Bluetooth vo verzii 5.2, rýchlu Wi-Fi 6, podporu pre všetky možné GPS riešenia, technológiu NFC a infračervený vysielač. Jediným obmedzením je absencia rýchleho 5G mobilného internetu.

USB Type-C konektor je v rýchlej verzii 3.1, takže by vás nemal obmedzovať v prípade prenášania väčšieho objemu dát. Pri nabíjaní dokáže dodať až 88 wattov, pri bezdrôtovom nabíjaní je podporovaný výkon až 50 wattov.

V balení nájdete okrem kvalitného kábla aj nabíjačku v dosť netradičnej verzii s dvojicou portov – jeden je klasický A a druhý moderný Type-C. Dodávaný kábel vám zaberie ten prvý port a druhý môžete využiť napríklad na nabíjanie hodiniek, alebo pokojne aj notebooku.

Maximálny výkon nabíjačky je 88 wattov, no nabíjanie na plný výkon nie je štandardne zapnuté. S ohľadom na životnosť batérie a reálny prínos v rýchlosti nabíjania to nie je problém a túto funkciu skutočne ani nemusíte mať stále zapnutú.

Aj pri štandardnom nastavení nabíjania sme sa totiž za pol hodinu dostali na viac ako 80 percent kapacity batérie. Na plné nabitie budete potrebovať necelých 40 minút, čo rozhodne nie je zlý výsledok, aj keď zároveň nie je ani tým najlepším.

Výdrž na jedno nabitie je skôr priemerná, podobná minuloročnému modelu. Za konkurenciou od Samsungu a Apple mierne zaostáva, aj keď my sme nabíjačku počas dňa nikdy nepotrebovali.

V balení nájdete aj výkonnú nabíjačku. (zdroj: Matúš Paculík)

S dokonalým fotoaparátom

Niekdajšia spolupráca s Leica pre testovaný P60 Pro už neplatí, namiesto jej loga je pri fotoaparáte len označenie XMAGE. S ohľadom na možnosti použitého trojitého fotoaparátu to vôbec nevadí.

Huawei sa zákazníka nesnaží lákať na extrémne vysoké rozlíšenie, pre špičkový výsledok si vystačí so 48-megapixelovým čipom. Ten je veľmi kvalitný a kvalitná je aj jeho optická časť s nastaviteľnou clonou od f/1,4 po f/4.0.

Vďaka veľkým bodom a RYYB farebnému usporiadaniu dokáže v slabom svetle (presnejšie pri skoro žiadnom) zázraky nielen v porovnaní s bežnou konkurenciou, prekonáva aj zrkadlovky.

Huawei tak zostáva neprekonaným výrobcom, ktorého smartfóny vidia v tme výrazne lepšie, ako ľudské oko (a zároveň k tomu nepotrebujú dlhé expozičné časy). Pri bežnej fotografii sú sily so smartfónovou konkurenciou vyrovnané.

Kvalita fotografií je vynikajúca či už po stránke detailov, vernosti farieb, alebo dynamického rozsahu. Nemusíte sa obávať ani šumu pri horších svetelných podmienkach, aj nočná fotografia je veľmi, veľmi dobrá.

Na drvivú väčšinu scén je najlepším riešením automatika, no náročnejší fotograf si určite obľúbi profesionálny režim. Ten mu ponúkne hneď niekoľko rozšírených nastavení, vrátane úpravy clony v až desiatich krokoch.

Širokouhlý fotoaparát s rozlíšením 13 megapixelov patrí k tomu bežnejšiemu riešeniu. Má funkciu automatického zaostrovania, dostatočnú svetelnosť f/2,2 a veľmi slušnú kvalitu obrazu.

Tretí fotoaparát patrí k tým zaujímavejším, má taktiež 48-megapixelové rozlíšenie, RYYB senzor a fotenú scénu vám opticky priblíži 3,5-násobne. Nechýba 3-osá optická stabilizácia a vysoká svetelnosť f/2,1.

Na zadnej strane smartfónu okrem blesku nájdete aj senzor pre laserové zaostrovanie a senzor teploty farieb pre čo najpresnejšiu automatiku. Video zaznamenáte maximálne v 4K rozlíšení pri 60 snímkach za sekundu, pričom so stabilizáciou pomáha aj umelá inteligencia.

To, čo platí pre fotografie, platí aj pre video. Záznam patrí k tým lepším v súčasnej ponuke prémiových smartfónov či už po stránke detailu, vernosti farieb, alebo absencie neželaného šumu.

Fotoaplikácia poteší aj náročného fotografa. (zdroj: Matúš Paculík)

Veľký displej a rýchly systém

Huawei sa pri svojom prémiovom smartfóne nesnaží prekonávať rozmery a ponúka osvedčený 6,67-palcový LTPO OLED displej s rozlíšením 1220 x 2700 bodov, 10-bit farebnou hĺbkou a 120 Hz obnovovacou frekvenciou.

Rovnako ako pri konkurencii, aj tu si môžete vybrať nižšie rozlíšenie pre šetrenie energie, prípadne necháte rozlíšenie meniť systémom dynamicky na základe aktuálneho využívania smartfónu.

To isté platí aj pre obnovovaciu frekvenciu, môže byť nastavená na pevných 60 a 120 Hz, alebo sa môže dynamicky meniť na základe práve zobrazeného obsahu. Výrobca síce sľubuje plynulú zmenu tejto hodnoty, no funkcia Androidu pre zobrazenie aktuálnej hodnoty ukazovala len skokové zmeny v niekoľkých hodnotách.

Voči kvalite displeja nemáme žiadne výhrady, v tomto smere podáva Huawei konzistentné výsledky už niekoľko generácií. Farby sú veľmi presné, s možnosťou zvýšenia ich intenzity. Vynikajúci je ja jas, plne dostačujúci pre prácu počas slnečných dní.

Práca s tak veľkým a dobrým displejom je veľmi príjemná aj vďaka dobre navrhnutému používateľskému rozhraniu a rýchlemu čipu. Jediným obmedzením je pre niekoho absencia služieb Google.

Používateľské rozhranie sa drží vlastného štýlu. (zdroj: Matúš Paculík)

Systém Android je vo verzii 12 so softvérovou nadstavbou EMUI 13 a obchodom s aplikáciami AppGallery. V ňom nájdete množstvo známych aplikácií, prípadne priamo odkazy na repozitáre tretích strán.

Problematická je tak jedine dostupnosť aplikácií od Google a menej rozšírených, špecifických programov a hier. Taktiež sú tu obmedzené možnosti pre nákupy priamo v aplikáciách.

Huawei pripravil množstvo miniaplikácií a systémových úprav, ktoré si stále zachovávajú svoj obvyklý dizajn. OLED displej podporuje funkciu pre neustále zobrazenie informácií a má v sebe aj integrovanú rýchlu a presnú čítačku odtlačkov.

Veľký OLED displej patrí k tým najlepším na trhu. (zdroj: Matúš Paculík)

Google aplikácie s otáznikom

Absencia Google služieb je pre určitú skupinu používateľov zásadným problémom. No kým na začiatku zavedenia sankcií ešte existovali jednoduché možnosti, ako toto obmedzenie obísť, tak teraz je oficiálna inštalácia Google aplikácií nemožná.

Riešením je aplikácia GBox, ktorú si nainštalujete z Huawei AppGallery. Aplikácia presvedčí Google, že sa prihlasujete z povoleného zariadenia a tak aplikácie, ktoré predtým odmietali fungovať, zrazu pracujú bez problémov.

Aké sú úskalia tohto riešenia? Tým základným problémom je morálnosť riešenia a hlavne bezpečnosť. Svoje prihlasovacie údaje totiž zadávate v prostredí aplikácie tretej strany.

Čo sa ďalej deje s týmito údajmi a akou formou prebieha komunikácia, to vám vývojári neprezradia. My toto riešenie testujeme už dlhší čas, no únik dát, alebo pokusy o neoprávnený prístup do Google účtu sme nezaznamenali.

Nainštalovať si môžete väčšinu aplikácií od Google, ale aj mnoho ďalších. Nie je tu síce priamy prístup do oficiálneho obchodu Google, no malým trikom sa tam dá dostať a s obmedzeniami aj pohybovať medzi aplikáciami.

Funguje drvivá väčšina z nich, naozaj je problém naraziť na problém s kompatibilitou. Nám nefungovalo len Android Auto a platby. Fungoval nám webový prehliadač, YouTube, mapy a dokonca aj Fotky Google vrátane automatickej synchronizácie.

Nie je to teda úplne bezproblémové riešenie, no pokiaľ sa nemôžete vzdať prístupu ku Google aplikáciám, tak pre Huawei smartfóny aktuálne iná cesta neexistuje.

Zveríte svoj Google účet neznámej aplikácii od tretej strany? (zdroj: Matúš Paculík)

Huawei súboj nevzdáva

Nie je úplne jednoduché hodnotiť smartfóny Huawei, keďže dlhoročné sankcie ich v určitých oblastiach objektívne znevýhodňujú voči konkurencii. Absenciu Google služieb a 5G mobilného internetu preto musíme spomenúť, keďže pre časť používateľov je určite dôležitá.

No ak sa dokážete preniesť cez tieto dve nepríjemnosti, tak sa vám v rukách ocitne jeden z najlepších fotomobilov súčasnosti. Séria P bola vždy zameraná primárne na fotografiu a rovnako je tomu aj pri testovanej novinke.

Fotografie z hlavného a tele fotoaparátu sú skutočne vynikajúce a väčšinu konkurencie generačne prekonávajú. Neznamená to ale, že by konkurencia bola slabá či viditeľne pozadu. Veď sa stačí pozrieť na tie najlepšie modely od Apple, Samsungu, Vivo a Xiaomi.

Huawei tak má veľmi ťažkú pozíciu, na čo si už pravdepodobne za tie roky asi aj zvykol. Je dostatočne výkonný, má krásny a jasný displej a jeho zadná strana je dizajnovo skutočne jedinečná.

Na Slovensku si ho kúpite za necelých 1200 eur, na úvod aj s príjemnými a hodnotnými bonusmi. To je zároveň aj cenová hladina, okolo ktorej sa pohybuje tá najlepšia konkurencia. Tento problém prelúsknu zrejme len tí najväčší fanúšikovia.

Parametre

Huawei P60 Pro Galaxy S23+ Huawei P50 Pro Moto Edge 40 Pro Čip: Snapdragon 8+ Gen 1 4G Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 888 4G Snapdragon 8 Gen 2 Pamäť: 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB Dáta: 256 GB 256 / 512 GB 256 GB 256 / 512 GB Displej: 6,67" OLED 120 Hz 6,6" dAMOLED 2X 120 Hz 6,6" OLED 120 Hz 6,7" pOLED 165 Hz Rozlíšenie: 1220 x 2700 1080 x 2340 1228 x 2700 1080 x 2400 Foto: 48 + 48 + 13 MPx 50 + 10 + 12 MPx 50 + 64 + 13 + 40 MPx 50 + 50 + 12 MPx Predný fotoaparát: 13 MPx 12 MPx 13 MPx 60 MPx Batéria: 4815 mAh 4700 mAh 4360 mAh 4700 mAh Nabíjanie: 88 W / 50 W 45 W / 15 W 66 W / 50 W 125 W / 15 W Hmotnosť: 200 g 196 g 195 g 199 g Cena: 1 199 eur 1199 eur 1 199 eur 899 eur

Výsledky testov

Snapdragon 8+ Gen 1 stále patrí k tým najvýkonnejším čipom súčasnosti, aj keď na trhu je už jeho vylepšená verzia. V prípade smartfónu Huawei navyše chýba podpora pre 5G mobilný internet. Niekto bude možno čakať aj viac ako len 8 gigabajtov pri operačnej pamäti, no vplyv jej kapacity na výkon v hrách je skutočne minimálny či skôr nulový.

Pri testoch výkonu sa prejavil problém, ktorý sme zaznamenali aj pri modeli P50 Pro. Pri záťaži trvajúcej viac ako desať minút sa čip začína prehrievať, čo systém kompenzuje znížením jeho výkonu. No kým sa konkurencii darí udržať aspoň okolo hranice 60 percent pôvodného výkonu, tak Huawei klesá pod polovicu.

3DMark

GeekBench 5

AnTuTu 8.3.x