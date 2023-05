Ako spoznávať vesmír spolu s deťmi. Ako pozorovanie hviezdnej oblohy povzbudzuje predstavivosť

Nepotrebujete teleskop.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

„Pôjdeme pozorovať hviezdy,“ poviem svojim trom deťom, keď sa dostavia na raňajky.

„V noci?“ povzdychne si moja deväťročná dcéra a prevráti očami. Dvaja mladší chlapci sa rozbehnú preč, môj plán ich nezaujal.

Rodičia to dobre poznajú. Žijeme totiž vo svete pohodlia. Streamovať film a dať si pukance je oveľa jednoduchšie, ako obuť si topánky, zabaliť sa a vyraziť von pozrieť sa na nočnú oblohu.

Pozorovanie hviezd môže byť príliš náročné najmä pre rodičov, ktorí sami nepoznajú nočnú oblohu. Bolo by chybou, keby si z pozorovania hviezd urobili domácu úlohu, ako treba „správne“ pozorovať hviezdy. Správna odpoveď totiž neexistuje.

Zapojte deti do rozhodovania

Pomôcť môžu ďalekohľady a aplikácie. Pohodlnejšie sa budete cítiť, ak budete mať prikrývku, na ktorej budete ležať. Tmavá obloha odhalí viac ako obloha nad svetlom znečisteným mestom. Nepotrebujeme, aby sa naše deti zdokonalili v identifikácii objektov vo vesmíre, ale chceme, aby mali zážitok, ktorý u nich vyvolá údiv. Ten hrá v živote detí, ale aj dospelých dôležitú úlohu.

Psychologička Dacherová Keltnerová, zakladajúca riaditeľka vedeckého centra Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, vysvetlila, že údiv môže mať pozitívne fyzické, mentálne a emocionálne účinky. „Vďaka nemu sa v nás prebúdza skôr zvedavosť ako odsudzovanie. Vďaka nemu môžeme spolupracovať. Vyvoláva v nás pokoru a ochotu deliť sa. Človek nemyslí toľko na seba,“ hovorí pre Washington Post.

Ak chcete dosiahnuť tento cieľ, nechajte deti povedať, čo ich na nočnej oblohe vzrušuje.

„Zapojte deti do každého rozhodnutia,“ hovorí Michelle Nicholsová, riaditeľka verejného pozorovania v Adlerovom planetáriu v Chicagu. „Čo máme všetci na sebe? Musíme sa zabaliť? Musíme si vziať sprej proti hmyzu? Prinesieme si horúcu čokoládu? Ideme na výlet, v ktorej reštaurácii sa zastavíme? Preneste niektoré z týchto vecí na deti a jednoducho sa s tým popasujte. Aj keď viete, že sa chcú zastaviť len v McDonald’s, je to v poriadku.“

Thaddeus LaCoursiere, koordinátor produkcie planetária v Bellovom múzeu v meste St. Paul v štáte Minnesota, tvrdí, že nechať deti viesť a podeliť sa o svoje nadšenie ide ruka v ruke. „Vyjdite deťom v ústrety v danom okamihu tam, kde sa práve nachádzajú, a snažte sa ich nenútiť do nadšenia. Skôr nájdite spôsob, ako im to umožniť, ako sa podeliť o svoje nadšenie,“ hovorí LaCoursiere.

Minnesotská snehová búrka neskôr prekazí plány mojej rodiny. Miestna hviezdna párty, na ktorej sme sa mali zúčastniť, je zrušená. Hviezdy sú pod mrakmi. Cesty sú zaviate snehom. Moja dcéra nie je sklamaná. Navrhuje, aby sme ďalšiu noc pozorovali hviezdy na našom dvore. Súhlasím.

Neváhajte použiť technológie

Vo vesmíre sa dá hľadať nekonečné množstvo zázrakov – hviezdy, mesiac, súhvezdia a planéty, a to sme ešte ani nespomenuli „wow“ udalosti, ako sú kométy, meteorické roje alebo polárna žiara. Je to vzrušujúce a zároveň desivé.

Nemusíte však mať všetky odpovede. Je v poriadku objavovať oblohu spolu s deťmi. „Neustále používam aplikáciu v telefóne,“ hovorí Nicholsová. „Mám diplom z astronómie. V Adlerovom múzeu pracujem už takmer 28 rokov. Stále sa radím so svojím telefónom, pretože si hovorím: ‚Počkajte. Tá hviezda priamo tam? Pýtate sa ma, čo to je? Ešte si to overím.‘“

Možno sa vám zdá neintuitívne pozerať do telefónu, keď si máte užívať prírodu. Aplikácie však môžu zabezpečiť, že z pozorovania hviezd budete maž naozaj pôžitok. Napríklad aplikácia SkyView Lite, vám môže ukázať cestu k známym súhvezdiam, ako je Veľký voz, alebo k ťažšie nájdeným súhvezdiam. StarTracker ponúka podobné pohľady na nočnú oblohu v rozšírenej realite, zatiaľ čo aplikácia ako Star Walk 2 ponúka novinky a kalendár udalostí, ktoré môžete v daný večer vyhľadať.

Hľadajte napríklad Hviezdu smrti

Vydajte sa do noci s niekoľkými objektmi na pamäti. Nemusí to byť práve veľkolepá udalosť, ako je meteorický roj Perzeidy. Nájdite si na zimnej oblohe ľahko pozorovateľný Orión s jeho výrazným pásom alebo jasnú planétu, napríklad Jupiter či Venušu.

Ak si nie ste istí, kde začať, opýtajte sa svojich detí, čo by chceli vidieť. LaCoursiere hovorí, že deti často rady kreslia spojitosti so seriálmi, filmami a knihami, ktoré majú rady.

Ak sú ctižiadostiví Jediovia, hľadajte Saturnov mesiac Mimas, ktorý vyzerá ako Hviezda smrti. Jupiterov ľadový mesiac Europa by mohol byť ako Hoth. Stretol sa s tým, že deti sa nadchli pre súhvezdia, pretože spoznali mená zo série Percy Jackson alebo našli súvislosti v Harrym Potterovi, keď objavili Siriusa - psiu hviezdu - alebo Bellatrix v súhvezdí Orión.

Nejde o to, aby sa z nich stali budúci astrofyzici. Samotná prítomnosť v prírode má svoje výhody. Štúdie ukázali, že práve čas strávený v prírode má pre deti obrovský prínos, ako napríklad zníženie hladiny stresu a podpora kognitívneho rozvoja.

Utečte od svetelného znečistenia

Môže byť lákavé investovať do teleskopu hneď ako vaše dieťa prejaví záujem o vesmír. Teleskopy premenia rozmazané bodky svetla na určité tvary, na planéty s plynnými pásmi alebo oslnivé prstence. „Je to jedinečný zážitok,“ hovorí LaCoursiere o teleskopoch.

„Nič iné sa mu nevyrovná.“ Radí však, aby ste pred kúpou vlastného teleskopu, ktorá môže byť komplikovaná, zamierili do planetária alebo na hviezdnu párty miestneho astronomického klubu a použili teleskop s odborníkom. Nicholsová dodáva, že teleskop alebo ďalekohľad si možno budete môcť požičať aj v miestnej knižnici.

Ak chcete získať silnejší zážitok z nočnej oblohy bez akéhokoľvek vybavenia, opusťte mesto a vydajte sa smerom k tmavej oblohe. Tam možno budete môcť pozorovať meteorické roje, slabšie hviezdy, ťažšie pozorovateľné planéty a možno aj nádhernú Mliečnu dráhu. Tieto objekty je ťažšie vidieť v meste, kde svetelné znečistenie výrazne obmedzuje možnosti pozorovania voľným okom.

Opäť však platí, že neexistuje správny alebo nesprávny spôsob ako pozorovať hviezdy. LaCoursiere navrhuje najprv jednoducho vyjsť na dvor. Nájdite Mesiac a najjasnejšie objekty na nočnej oblohe, ktoré môžu byť viditeľné aj v mestách napriek prekážajúcemu svetelnému znečisteniu.

„Ak sa pozeráte iba na veci priamo okolo vás na zemi, je to 180 stupňov,“ hovorí Nicholsová. „Obloha je však ďalších 180 stupňov, takže doslova polovica vášho zážitku je to, čo je nad vašou hlavou. Neustále sa pozeráme dole na svoje nohy, na svoje telefóny, na zem okolo nás. Pohľad hore je tá druhá polovica.“