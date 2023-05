(Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka.

Chýbal vám na Slovensku stredovek?

Nuž, prečo nie. Znovu sa totiž rozprávame, že by sa mohla vrátiť epidémia osýpok. To je také to ochorenie, ktoré už dnes nemalo existovať, a my namiesto toho zisťujeme, že zaočkovanosť detí klesla pod úroveň kolektívnej imunity.

A že tento rok sme na Slovensku zaznamenali päticu prípadov ochorenia, proti ktorému sa povinne očkuje od roku 1969.

Ak sa očkuje.

Mohol by som sa na tomto mieste rozčuľovať, ako jeden podplatný podvodník v roku 1998 zverejnil pseudovýskum, ktorý odštartoval globálnu masovú hystériu. Ako hrubo zlyhal recenzný proces inak váženého magazínu Lancet. A ako si fáma začala žiť vlastným životom.

Mohol by som vám tvrdiť, že keď sme pred rokmi chystali projekt ockovanie.sme.sk, prečítal som stovky (to nie je preklep) vedeckých štúdií o rôznych očkovaniach a ich výsledkoch.

Mohol by som sa odvolávať na základné vzdelanie: už ste asi čítali o princípe kolektívnej imunity a o tom, ako sebeckí a/alebo vystrašení rodičia hádžu cez palubu tých najslabších, tých, ktorých vakcínami ani nemôžeme chrániť.

Ale bolo by to zbytočné dranie klávesnice: toto je krajina, ktorá sa nechcela dať poriadne zaočkovať ani proti covidu.

Zaujímavejšia by skôr bola poddebata, prečo tu očkovanie pomáhajú obchádzať niektorí lekári. Prečo práve ľudia, ktorým sme ako spoločnosť zverili dôveru, že nás budú liečiť a budú nás liečiť podľa najnovších výsledkov medicíny založenej na dôkazoch.

Lenže mnohých chápem.