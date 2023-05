Zistenie pôvodu aplikácie nie je jednoduché. Čína sa snaží zamaskovať stopy

Ako si overiť, či ste v bezpečí?

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Väčšinou vás pravdepodobne nezaujíma, z akej krajiny pochádza aplikácia, ktorú používate. Teraz by sa to však mohlo zmeniť.

Americké úrady varujú, že aplikácie vyvinuté čínskymi technologickými spoločnosťami by mohli byť vstupnou bránou pre čínsku vládu, aby používateľov mohla špehovať, ovplyvňovať a deformovať ich presvedčenie.

Rozhodnúť, či aplikácii z Číny dôverujete, sa musíte sami. Nemusí však byť ľahké zistiť, kde aplikácia sídli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zahladzujú stopy

Štyri z piatich najviac sťahovaných aplikácií v Spojených štátoch pochádzajú z Číny. Na iPhone a Androide sú však vývojári dvoch z týchto aplikácií – TikTok a aplikácia na úpravu videa CapCut – uvedení ako dve rôzne spoločnosti zo Singapuru. Obe patria čínskej spoločnosti ByteDance.

Najobľúbenejšia aplikácia, služba na lacné nakupovanie Temu, nedávno odstránila zo svojej webovej stránky niekoľko odkazov na svojho vlastníka, čínsky gigant v oblasti elektronického obchodu PDD Holdings.

ByteDance operuje zo Singapuru a Temu pôsobí v Bostone. To však otázku o ich čínskom pôvode neuzatvára. Ako má teda používateľ posúdiť riziko, keď nemusí byť jasné, že aplikácie sú čínske?

Väčšinou treba prejsť registrácie firiem a registrácie cenných papierov alebo sa spoľahnúť na dôveryhodné zdroje, ktoré vám ich pôvod napovedia.

Temu je z Bostonu. Viac-menej. Ešte pred mesiacom sa na webovej stránke aplikácie v časti O nás uvádzalo, že nákupná aplikácia bola „založená v Bostone v štáte Massachusetts v roku 2022 materskou spoločnosťou PDD Holdings Inc., ktorá prevádzkuje aj Pinduoduo v Číne“. Pinduoduo je populárna aplikácia na elektronické obchodovanie.

Na webovej stránke sa tiež uvádza, že Temu využíva „rozsiahlu a hlbokú sieť“ obchodníkov a logistických partnerov spoločnosti PDD.

V utorok sa však v sekcii „O nás“ spoločnosti Temu už nespomínali PDD ani Pinduoduo. Stojí tam len, že „spoločnosť Temu bola založená v Bostone v štáte Massachusetts v roku 2022“.

Podozrenie spustila už FaceApp

V obchodoch s aplikáciami je v informáciách o vývojároch pre Temu uvedená adresa v Bostone. V popise obchodu pre iPhone sa uvádza, že vývojárom aplikácie Temu je spoločnosť Whaleco Inc.

Tieto informácie sú presné. Whaleco Inc. je názov zapísaný v zázname o založení spoločnosti Temu v štáte Massachusetts, kde je označená ako „zahraničná spoločnosť“. A spoločnosť Temu, ktorá svoju nákupnú službu neprevádzkuje v Číne, má sídlo v Bostone.

Zbežný internetový prieskum ukáže, že Temu vlastní čínska technologická spoločnosť. Rovnako rýchlo sa dá o TikToku zistiť, že ho vlastní čínska spoločnosť ByteDance.

Ale čo aplikácia, ktorá sa stane populárnou zo dňa na deň? V takom prípade majú používatelia informácií podstatne menej.

To bol prípad aplikácie FaceApp, ktorá sa pred niekoľkými rokmi stala okamžitým hitom vďaka funkcii, ktorá umožnila ľuďom nahrať selfie a pozrieť sa, ako by vyzerali ako starší.

Niektorí americkí politici a predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní sa však začali obávať toho, že aplikáciu vyvinula zväčša neznáma ruská firma a že by mohla predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Spojenie s Ruskom bolo možno prehnané. Hlbší problém spočíval v tom, že v Spojených štátoch je ochrana súkromia slabá, a tak si každá aplikácia môže s fotografiami alebo inými osobnými údajmi robiť prakticky, čo chce.

Nejasný pôvod aplikácie FaceApp však prispel k nedôvere k nej.

Všetky cesty vedú do Singapuru?

Spoločnosť Shein bola založená v Číne a pomáha čínskym výrobcom odevov predávať tovar zákazníkom v Spojených štátoch a iných krajinách. Spoločnosť tvrdí, že jej majiteľ má sídlo v Singapure.

Spoločnosť ByteDance už predtým zdôraznila, že ju z veľkej časti vlastnia investičné fondy v Spojených štátoch a iných krajinách mimo Číny. Výkonný riaditeľ spoločnosti TikTok má sídlo v Singapure.

Neprekvapí, že spoločnosti chcú bagatelizovať svoje prepojenia s Čínou. Kongres a väčšina americkej verejnosti Číne nedôverujú.

Napriek tomu zahmlievanie čínskeho pôvodu technologických spoločností nepomáha. Zákonodarcovia v Spojených štátoch budú považovať ByteDance, Shein a Temu za čínske spoločnosti bez ohľadu na to, čo tieto spoločnosti hovoria.



Možno by bolo užitočné zmeniť perspektívu. Povedzme, že tieto aplikácie sú čínske no a čo?

Treba ich skúmať

Aké sú skutočné a potenciálne riziká pre vás? Okrem zákazu čohokoľvek z Číny – vrátane vášho mobilu alebo počítača, ktoré pravdepodobne boli vyrobené v čínskej továrni – ako má politika pristupovať k budúcnosti, v ktorej bude pravdepodobne viac technológií pochádzať z Číny?

Oprávnene či neoprávnene, mnohí Američania sa technológií z Číny obávajú. Pomohlo by, keby sa obchody s aplikáciami snažili v dobrej viere uvádzať krajiny pôvodu aplikácií – aj keď je to niekedy ťažko určiť. Mnohé spoločnosti majú sídlo v iných krajinách, ako sú krajiny ich pôvodu.

Bez ohľadu na to, odkiaľ aplikácia pochádza, je rozumné si ju pred stiahnutím alebo kúpou trochu preskúmať. Obozvlášť, keď pochádza od spoločnosti, ktorú nepoznáte.

Mali by ste sa snažiť zistiť, či sa ľudia sťažujú na to, že boli oklamaní alebo okradnutí, alebo majú obavy týkajúce sa ochrany súkromia. Môžete tiež so stiahnutím počkať, kým renomované zdroje nevyhodnotia potenciálne slabiny aplikácie.