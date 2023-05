Na Mars by mali letieť iba ženy. Nie pre rodovú rovnosť

Čisto mužské posádky nikomu neprekážali.

Sally Ridová bola iba treťou ženou, ktorá letela do vesmíru. Počas tréningu pred štartom v roku 1983 s inžiniermi z NASA riešila, aké veci si potrebuje astronautka zobrať na zhruba týždňový let. Rozhovor sa stočil na menštruačné potreby a to, koľko tampónov by asi potrebovala.

„Je sto správny počet?" opýtali sa inžinieri - muži.

„Nie. To nie je správny počet," spomínala na svoju odpoveď Ridová v neskoršom rozhovore pre NASA. Povedala im, že to pokojne môžu znížiť na polovicu, aj to by bolo veľa. V úplne extrémnej situácii by žena potrebovala na týždeň zhruba 42 tampónov, aj to za celkom nerealistických podmienok, keby mala veľmi silnú menštruáciu počas celých siedmich dní.

Dnes sa už inžinieri v NASA zlepšili vo svojich odhadoch pre ženské posádky aj vďaka tomu, že do vesmíru už letelo viac ako sedemdesiat žien. V porovnaní s mužmi je to však len zlomok.

A to aj napriek tomu, že ženy sú omnoho lepšími kandidátkami na dlhodobé pobyty vo vesmíre. Preto, keď sa raz ľudia konečne vydajú na Mars, možno by tam mali letieť iba astronautky.