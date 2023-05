Dead Island 2 je krvavou ódou na zabíjanie zombíkov

Môže byť zábavné odsekávanie končatín, drvenie hláv a upaľovanie?

Hodnotenie 7 / 10 Dead Island 2 Páči sa nám: krásna grafika prostredie bohaté na detaily dokonalí nemŕtvi zábavné zbrane česká lokalizácia Nepáči sa nám: občas nevyvážené súboje slabší príbeh

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Playman

Každá jedna hra si so sebou nesie viac či menej zaujímavý príbeh svojho vzniku. Kým pri niektorých je zrod vlastne bezproblémový, niektoré majú za sebou skutočne pohnutú minulosť.

Dead Island 2 patrí práve do tej druhej kategórie. Hra si prešla množstvom zásadných situácií vrátane výmeny vývojárskeho tímu a množstva posunov vo vydaní. Veď pôvodne sme sa ju mali hrať už pred siedmymi rokmi.

Pôvodný tím Techland hru opustil kvôli práci na vývoji pokračovania svojho väčšieho hitu Dying Light. No aj keď ďalšie tímy na hre zanechali svoj rukopis, tak si je s ním Dead Island 2 až priveľmi podobný.

Neznamená to, že je len bezduchou kópiou zasadenou do iného sveta a obdobia. Je však rovnako krutou a krvavou hrou, nevhodnou pre slabšie povahy.

Smrtiaci teror v Kalifornii

Pre príbeh hry sa hádam nedalo vybrať lepšie miesto ako luxusné Los Angeles. Milionárske štvrte zbohatlíkov sú najlepšími kulisami pre obrazy ničenia a všadeprítomnej smrti, ktorú priniesla doposiaľ nevidená nákaza.

Ľudia po uhryznutí meniaci sa na zombie, zničené a zatarasené cesty, rozbité okná, vylomené dvere, bazény plné mŕtvol a krvi a rozliate víno na luxusných sedačkách. To, ako sa dizajnérom podarilo vytvoriť mesto okupované smrtiacou nákazou, si zaslúži pochvalu.

Nákaza prišla len nedávno, takže množstvo luxusu je ešte stále nedotknutého, no zároveň v meste nenájdete jedno jediné funkčné auto, lietadlo či iný dopravný prostriedok. Bol by pre vás zbytočný, keďže svet v hre nie je otvorený, je rozdelený na jednotlivé menšie mestské časti.

Vy budete medzi nimi často putovať, keďže plnenie úloh vás zavedie na každý jeden kúsok krásne vymodelovaného mesta. Budete sa prechádzať po veľkých bulvároch, utekať úzkymi uličkami hore kopcom, skracovať si cestu cez honosné rezidencie a blúdiť v obrovských hoteloch.

V tomto sa líši od Dying Light 2, hry, s ktorou ju budeme vo všetkom porovnávať. Obidve sú totiž založené na úplne rovnakom princípe, akurát sa odohrávajú v odlišných prostrediach a majú mierne odlišný systém súbojov.

No kým je Dying Light 2 hrou v už dlhodobo rozloženom svete plnom nemŕtvych, tak Dead Island 2 nám ukazuje svet len krátko po prepuknutí problémov. Všetko je preto ešte farebnejšie, lesklejšie a plné bežných objektov.

Na stoloch nájdete porozhadzované jedlo, víno a energetické nápoje a všade sa povaľujú kanistre s benzínom a vodou. Niekde ešte hrá rádio, vrčí generátor a medzi tou skazou a smrťou sa snažia prežiť skupinky šťastlivcov.

Ktorého hrdinu si vyberiete?

Váš príbeh začína pokusom o neúspešnú evakuáciu. Lietadlo, v ktorom unikáte pred apokalypsou havaruje a vy sa ťažko zranený prebúdzate v jeho vraku. Vybrať si môžete jednu z niekoľkých rôznych postáv.

Nie sú výrazne odlišné len svojim vzhľadom, ale hlavne vlastnosťami a možnosťami ďalšieho vývoja. Niekto je silný, ale málo obratný, iný sa naopak rýchlo unaví, alebo nedokáže zasadzovať masívne údery.

Postupom v hre budete získavať rôzne nové schopnosti, ktoré vám pomôžu hlavne pri súbojoch. Na výber ich bude vždy niekoľko, rozdelených do pár skupín. Aktívne môžete mať len niektoré, nie všetky súčasne.

V prvých minútach vás hra naučí všetky dôležité akcie a po nečakanom pohryzení od nakazeného zistíte, že sa zároveň aj imúnny voči vírusu. To z vás robí tú najdôležitejšiu osobu na celom svete a v príbehu.

Ten je bohužiaľ na náš vkus a príliš jednoduchý a jednotvárny. Rozhovory sú nudné, nezáživné a rovnako ploché sú aj výkony dabujúcich hercov. Navyše aj keď sú postavy graficky podarené, tak tým dôležitým osobám chýba jedinečnosť.

Tvorcom hry nemožno uprieť nadhľad a satiru pri tvorbe niektorých postáv. Množstvo povrchných boháčov, výstredná zhasnutá hviezda, či senior až nápadne pripomínajúci postavu slávneho herca z legendárnej komédie Zombieland.

Škoda, že dizajnéri nepridali do hry viac drobností, ktoré by bolo zábavné sledovať. Nečakajú na vás žiadne záhadné príbehy, ktorých odhaľovaním by ste si skrátili voľný čas. Miestnosti, koše a kufre áut tak budete prehľadávať jedine kvôli vybaveniu a materiálu.

Pekne ručne stručne

Všade sa povaľujú rôzne ručné zbrane, nie je ich priveľa, ale ani nedostatok. Z pohľadu zbraní a celkovo aj súbojov je Dead Island 2 trochu chudobnejšou kópiou hry Dying Light 2.

Čakajú vás hlavne kontaktné súboje telo na telo, čo je v prípade nemŕtvych nie práve príjemný spôsob ich odstraňovania. Môžete do nich kopať a udierať rukami, no to nie je úplne to najlepšie riešenie.

Na rad tak prichádzajú rôzne ručné zbrane, dostupné v zničenom svete. So sebou budete nosiť rôzne bejzbalové palice, rúrky, mačety a golfové palice. Neskôr sa dostanete aj k reálnejším zbraniam, no začiatok je vyhradený čisto kontaktným súbojom.

Každá zbraň sa používaním opotrebuje, prípadne úplne zničí. Musíte mať preto so sebou vždy niekoľko náhradných a počas súbojov si sledovať ich stav. Na pracovných stoloch si zbrane opravíte a dokonca aj vylepšíte.

Postupne získate znalosti pre výrobu rozšírení, lekárničiek a ďalších doplnkov. Je preto životne dôležité cestou zbierať každý jeden predmet, ktorý neskôr použijete na opravu, výrobu a vylepšenia.

Samotné súboje spočiatku zábavné – nemŕtvych vo vašom okolí nie je prehnane veľa a rýchlo sa dá nájsť spôsob ich účinnej eliminácie. Problém príde s prvým silnejším protivníkom v podobe nahnevanej nevesty.

Od tejto chvíle súboje značne pritvrdia a vy nemáte jedinú šancu, ako si znížiť ich náročnosť. Nie je to len vyšším počtom nemŕtvych, ale hlavne ich vyššou výdržou a agresivitou. K tomu sa navyše pripoja extrémne silní a mohutní zombie.

Pri nich je nutné použiť úplne odlišnú taktiku súboja. Nikdy nie sú sami, takže sa budete dostávať do dosť nepríjemných situácií, z ktorých nemusíte vyviaznuť živí.

Vo dvojici sa zabíja lepšie

Po svete nemŕtvych sa môžete pohybovať buď osamote, alebo svoju hru otvoríte aj ďalším hráčom. Každá šikovná ruka sa zíde, aj keď sú tu určité drobné komplikácie pre posun v príbehu.

Osamote je zábava voľnejšia, ale zároveň aj náročnejšia. Zábave nepomáha ani systém ukladania postupu a pokračovanie v prípade smrti vašej postavy. Uloženie je totiž výhradne plne automatické, bez možnosti akejkoľvek úpravy.

V hre tak môžete len jednoducho pokračovať, alebo začať novú. Čo sa stane, keď zomriete? Objavíte sa síce pri poslednom uloženom bode, no zostane zachovaný váš inventár z okamihu smrti.

Tento systém je problematický hlavne pri náročných súbojoch. Po pár neúspešných pokusoch totiž budete mať tie najlepšie zbrane zničené a zásobu lekárničiek vyčerpanú.

Jediným riešením v tomto prípade je časovo náročný návrat k najbližšiemu pracovnému stolu, prípadne hľadanie výbavy a lekárničiek. V každom prípade na vás cestou čakajú ďalší nemŕtvi, takže vaša cesta za prípravou na ďalší súboj môže skončiť ďalšou smrťou.

Po pár hodinách hrania tak zistíte, že každú novú úlohu musíte začať s tou najlepšou možnou výbavou a pokiaľ je to možné, tak zbierať každú jednu lekárničku, na ktorú počas svojho putovania narazíte.

Škoda, že nám vývojári nedávajú možnosť upraviť si náročnosť súbojov. Na jednej strane tento prístup pridáva na intenzite zážitku, no zároveň dokáže rýchlo premeniť zábavu na trápenie.

Úžasný vizuálny zážitok

Už počas prvých minút vám bude jasné, že najbližšie hodiny (či skôr desiatky hodín) na vás čaká dokonalý audio-vizuálny zážitok. Dead Island 2 je v tomto smere plnohodnotným prémiovým titulom, ktorý z vášho počítača či hernej konzoly vytiahne skutočné maximum.

My sme hru recenzovali na stredne výkonnom počítači s procesorom Core i7-12700K a grafickou kartou GeForce RTX 3070. Táto kombinácia stačí na to, aby hra bez problémov fungovala s vysokými detailmi aj v 4K rozlíšení.

Luxusné domy sú vymodelované s citom pre detail v každom smere, majú štýl, draho pôsobiaci nábytok a nechýbajú ani do detailov prepracované záhrady s bazénmi. A pri pohľade na západ slnka z terasy sa vám pokojne pôsobiace miesto ani nebude chcieť opustiť.

Ku grafike máme v podstate len jedinú vážnejšiu výhradu, ktorou je absencia odrazu postáv v zrkadlách. Tých je v hre veľké množstvo, no uvidíte v nich jedine miestnosť, no nie postavy.

Je teda Dead Island 2 dobrou hrou, na ktorú sa oplatilo čakať dlhé roky? Dokonalá bohužiaľ nie je a úprimne, v porovnaní s Dying Light 2 sú súboje o niečo nudnejšie a zbytočne náročnejšie.

Po pár hodinách nastúpi aj trochu nudy, misie sa začnú zlievať a príbeh ich nemá šancu udržať pokope tak, aby boli pre hráča zaujímavým prvkom. No ak ste sa k hre dostali práve kvôli samotným súbojom, tak budete pravdepodobne spokojní až do úplného záveru.

Odsekávanie končatín, mrzačenie hnijúcich hláv, zapaľovanie a skopávanie, táto hra rozhodne nie je pre slabšie či zbytočne moralizujúce povahy. Je esenciou násilia a oslavou jednoduchej zábavy, zbavenej akejkoľvek formy výčitiek.