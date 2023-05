Čo sa hrajú vaše deti: Pet Simulator X

Novodobý Pokémon s kockatými zvieratkami.

História fenoménu Pet Simulator X sa začala v roku 2018, keď vývojár s prezývkou Preston uverejnil jednoduché video, v ktorom po zelenej lúke pobehovala postavička a za ňou smiešne vyzerajúce zvieratko.

Aj napriek jednoduchej grafike a nie veľmi lákavému prostrediu si hru počas prvých 24 hodín vyskúšalo na platforme Roblox vyše 50-tisíc hráčov. Začiatky však neboli úplne bezproblémové. Skôr naopak.

Hľadanie optimálneho pomeru medzi zábavou zadarmo a možnosti zárobku pre vývojára nakoniec nedopadlo najlepšie a prvé pokračovanie si vyslúžilo viac kritiky ako pochvaly. Dôvodom bolo nie práve najlepšie ovládanie a prílišný dôraz na zisk.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obrovský hit

Prelomové bolo až druhé pokračovanie Pet Simulator X. Aj keď ho vytvorili na rovnakom základe, malo lepšie vyvážený herný systém a nenásilne implementovaný systém mikrotranzakcií.

Už pár dní po spustení sa hru hralo súčasne 100-tisíc hráčov, čo je skvelý výsledok nielen pre platformu Roblox. Hra sa k hráčom nedostala cez bežné kanály, je totiž zameraná na iný segment, ako sú bežné počítačové hry.

Aj deti sa nej dostali len vďaka svojim obľúbeným youtuberom, prípadne krátkym videám na sociálnych sieťach.

Hra je prístupná pre všetky vekové kategórie, keďže v nej nenájdete žiadnu krv, súboje a ani násilie, a to zadarmo, na platforme Roblox. To však neznamená, že hra nič nestojí, a najmä malí hráči by sa radi dali zlákať na rýchlu zábavu namiesto časovo náročného úsilia.