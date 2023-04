Len nevyhoďte do vzduchu rampu, hovoril Musk. Aké škody narobila Starship?

Musk býva v odhadoch príliš optimistický.

Deň po teste vesmírnej lode SpaceX boli jasne viditeľné priehlbiny na nádržiach na štartovacej rampe. (Zdroj: Jonathan Newton — The Washington Post)

Veľké rakety uvoľňujú obrovské množstvá energie. A žiadna jej nevytvorí viac ako najvýkonnejšia raketa súčasnosti Starship od SpaceX. Má dvakrát silnejší ťah ako raketa Saturn V, ktorá vyniesla astronautov Apollo smerom k Mesiacu.

Takže keď takmer 120 metrov vysoká Starship vo štvrtok odštartovala, rozptýlila trosky na vzdialenosť stoviek metrov ako mínomet. Za sebou zanechala kráter v štartovacej plošine, priehlbiny v neďalekých nádržiach a množstvo otázok o rozsahu opráv a o tom, kedy sa SpaceX bude môcť pokúsiť o nový štart.

Verejná cesta, ktorá prechádza cez oblasť pri základni SpaceX, bola celý piatok uzavretá, takže posúdiť rozsah škôd bolo ťažké. Fotografom, ktorí si potrebovali ísť po svoje diaľkové vybavenie umiestnené pri základni, povedali, že tak budú môcť urobiť najskôr v sobotu popoludní.

Bolo zjavné, že škody boli väčšie, ako sa očakávalo.

Lietali úlomky, hrkotali okná

Na videách zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidno, ako kus úlomku narazil do auta vzdialeného niekoľko sto metrov od miesta štartu a ako sa v blízkosti prevrátili kamery. Ukázali aj úlomky dopadajúce na neďalekú pláž, kde to vyzeralo ako vo vojnovej zóne. Úlomky padajúce do mokradí bolo vidno na viacerých stranách štartovacej rampy desať a viac sekúnd po štarte.