V budúcnosti pôjde na Mars. Dnes Starship vybuchla počas letu

Do budúcna ňou plánuje prepravovať astronautov na Mesiac či Mars. Najväčšia raketa Starship od spoločnosti SpaceX odletela vo štvrtok v testovacom lete, jej cieľom bola obežná dráha Zeme.

Ide o najvýkonnejšiu a najväčšiu raketu, ktorá kedy opustila zemský povrch. Krátko po štarte však vybuchla.

Raketový systém sa skladá z dvoch častí, ktoré mali po teste dopadnúť do vody. V budúcnosti by však obe časti mali pristáť na konštrukcii so záchytnými ramenami, čo umožní ich opätovné použitie.

V nasledujúcich rokoch chce SpaceX vyslať raketu aj s posádkou. Plánované sú lety s miliardármi a umelcami, ale aj spolupráca s NASA pri misii Artemis 3, keď Starship pristane s ľuďmi na Mesiaci.