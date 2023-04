K Zemi padá satelit z NASA. Nepovedali, kam môžu dopadnúť nezhorené časti

Rhessi skúmal slnečné erupcie.

Šestnásť rokov skúmal vo vesmíre slnečné erupcie. Pre problémy s komunikáciou však museli inžinieri z NASA v roku 2018 misiu satelitu Rhessi ukončiť.

Takmer tristo kilogramov ťažký stroj teraz padá k Zemi.

Do atmosféry by mohol vstúpiť vo štvrtok nadránom. Väčšina zo satelitu by mala zhorieť v atmosfére.