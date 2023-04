Ako sa astronauti NASA dozvedeli, že poletia na Mesiac

Všetci na stretnutie meškali.

Victor Glover, Reid Wiseman a Christina Kochová sú americkí členovia posádky misie Artemis II. (Zdroj: Jonathan Newton — The Washington Post)

Malo to byť virtuálne stretnutie. Astronautka NASA Christina Kochová si tým bola istá. No, keď sa pred pár týždňami prihlásila do svojho počítača a hľadala odkaz na stretnutie, žiaden nenašla.

„Hej, môžeme sa stretnúť virtuálne?" napísala svojmu šéfovi v SMS. „Nie. Ver mi, toto chceš riešiť osobne," odpísal jej.

Prísne tajné

Kochová teda nasadla do auta a vydala sa naprieč mestom do Johnsonovho vesmírneho strediska, centrály zboru astronautov NASA.

„Meškala som, veľmi som meškala," hovorí. „Keď som vošla do miestnosti, uvedomila som si, že je to omnoho väčšie stretnutie, než som si myslela."