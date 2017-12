Aktivácia Windows XP? Čakajte do pondelka

Okrem rôznych zlepšení pripravil Microsoft v operačnom systéme Windows XP aj jednu špecialitku: povinnú aktiváciu cez internet alebo telefón.

6. feb 2002 o 22:30

Pri inštalácii systému do počítača musíte tak ako doteraz zadať dvadsaťmiestny kód, ktorý je priložený k inštalačnému CD. Kód zaktivuje systém, ktorý môžete bez obmedzenia používať 30 dní, pričom vás systém každý deň upozorňuje na potrebu telefonickej alebo internetovej registrácie. Ak používateľ výzvy na registráciu ignoruje, riadne kúpený systém sa po 30 dňoch úplne zablokuje. Zdá sa vám to absurdné? Microsoft argumentuje tým, že sa spojením systému s jedným unikátnym počítačom snaží zabrániť rozširovaniu nelegálnych kópií. Ďalším argumentom je jednoduchý spôsob registrácie, ktorý pomocou sprievodcu zvládne aj začiatočník. Microsoft však zároveň zabúda dodať, že registrácia systému má jednu podmienku. Ak sa totiž už po uplynutí 30-dňovej lehoty pokúšate aktivovať systém z počítača pripojeného na internet cez telefón, systém vám to neumožní. „Vo vašom regióne nie je možná registrácia cez internet,“ informuje Windows.

Keďže systém je už zablokovaný, nemôžete využiť ani svoje vlastné pripojenie na internet a Windows vás odkáže na možnosť registrovať sa cez centrum telefonickej podpory. To však funguje iba cez pracovné dni od 8.00 do 18.00 hodiny. Nuž a tak ak vám vyprší čas registrácie v piatok o 18.01 h a systém za viac ako 5000 korún prestane fungovať, popremýšľajte, čo budete cez víkend robiť, pretože až do pondelka 8.00 h sa k svojim dátam nedostanete. A snažte sa byť v pondelok na operátora centra telefonickej podpory milí, on predsa za nič nemôže.

MARIÁN PAVEL