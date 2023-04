Recenzia Octopath Traveler II: hra na hrdinov nebola nikdy taká roztomilá

Osem hrdinov, osem príbehov a nekonečne veľa zábavy.

Hodnotenie 9 / 10 Octopath Traveler II Páči sa nám: nádherná a jedinečná grafika množstvo postáv príbeh zábavné súboje dokonalá hudba Nepáči sa nám: pomalý začiatok

Svet JRPG (japonských hier na hrdinov) množstvo záujemcov obchádza kvôli vysokým nárokom na samotného hráča a jedinečnému vizuálu.

Do tejto skupiny hier patrí aj pokračovanie veľkého hitu z roku 2018. Octopath Traveler II už nemá úvodnú exkluzivitu len pre hernú konzolu od Nintenda, ale prichádza na všetky platformy súčasne.

Tiež má jedinečný grafický štýl označovaný ako HD-2D, úžasnú atmosféru, množstvo rozhovorov, ťahové súboje, upokojujúcu hudbu a skvelý príbeh s ôsmymi hlavnými hrdinami.

Nedajte sa oklamať milou grafikou

Jednou z najväčších nástrah JRPG hier je ich nevinný grafický štýl. Či už je to séria Final Fantasy, úchvatná Ni No Kuni alebo aj prevarený Pokémon, väčšina hier tohto žánru ponúka na prvý pohľad milú grafiku a pomalý rozbeh, zameraný na príbeh.

To znamená, že od hráča sa očakáva viac, ako len rýchle preklikávanie sa úvodom s prístupom, že do hĺbky hry sa predsa dá dostať postupne aj neskôr. Výsledkom by totiž bolo len zbytočné trápenie sa, hlavne pri súbojoch.

Octopath Traveler II nie je iný, je rovnako zákerný (v dobrom slova zmysle) ako Ni No Kuni – na svojom začiatku si vás omotá okolo prsta pútavým príbehom s krásnou grafikou a pridá dokonalú hudbu, aby razom pritvrdil.

Ani sa preto nenazdáte a už nečakane zomierate, lebo tie prvé súboje boli skutočne len na rozohriatie. Pod milým vzhľadom sa skrýva prepracovaná hra so súbojovým systémom, ktorý vám nedaruje žiadnu chybu.

V prípade tejto hry je ťahový, takže nezáleží na šikovnosti vašich prstov, ale na celkovej stratégii, akú zvolíte. A keď myslíme celkovú, tak myslíme nielen samotný súboj, ale aj všetko čo sa udeje pred ním a po ňom.