Európsky raketoplán nikdy nevzlietol. Teraz zaostávame v prieskume vesmíru

Summit lídrov Rady Európy bude na Islande.

Postoj Európy k ľudskému prieskumu vesmíru by sa mal zmeniť. (Zdroj: ESA–Olivier Pâques)

V prieskume vesmíru Európa zaostáva za Spojenými štátmi americkými aj za Čínou. Cieľom Európanov by malo byť lietať do vesmíru na vlastných lodiach. A ich destináciou by mal byť aj Mesiac.

Tieto rady vyplývajú zo správy Revolučný vesmír, ktorú si u poradnej skupiny objednala Európska vesmírna agentúra (ESA). Opisuje slabiny aj prednosti európskeho vesmírneho priemyslu a predkladá plán, ktorým by sa mala ESA riadiť, ak chce byť v budúcnosti konkurencieschopná.

Európsky raketoplán nevzlietol

Európa sa vo vesmírnom priemysle tradične zameriavala na dve oblasti. Prvou bol vývoj satelitov pre navigáciu, telekomunikácie či pozorovanie Zeme. Druhou oblasťou bolo robenie vesmírnej vedy.

ESA má aj vlastných astronautov, nikdy však nevzlietli na európskych lodiach z vlastného kontinentu. V tomto ohľade sa Európa vždy spoliehala na USA a donedávna aj na Rusko.

V minulosti pritom existoval projekt európskeho raketoplánu Hermes. V 90. rokoch však od jeho vývoja ESA upustila, keď vymizla potreba vlastnej vesmírnej lode.