OBLOHA VO FEBRUÁRI

Posúvanie hviezdnej oblohy a obmieňanie súhvezdí najlepšie vidno na obrazci súhvezdia Orión. Ešte nedávno sme naň museli čakať do neskorých nočných hodín, teraz ho uvidíme na východe už po zotmení. Do neskorého večera sa premiestni nad juh. Nižšie ho ...

6. feb 2002 o 22:30

FOTO - ARCHÍV

Posúvanie hviezdnej oblohy a obmieňanie súhvezdí najlepšie vidno na obrazci súhvezdia Orión. Ešte nedávno sme naň museli čakať do neskorých nočných hodín, teraz ho uvidíme na východe už po zotmení. Do neskorého večera sa premiestni nad juh. Nižšie ho nasleduje Veľký pes s jasnou hviezdou Sírius. Večer na západe ešte zbadáme súhvezdia Pegas a Andromedu s Trojuholníkom. Pod obzor prvé odchádzajú Ryby, Veľryba, nasleduje Eridanus. Zo zenitu mizne Perzeus, nahrádza ho časť Povozníka, pod ním je Býk, vysoko kulminujú Blíženci, neskôr aj Rak. Bližšie k juhu sú menej známe súhvezdia - Jednorožec a rozľahlá Hydra. V priebehu noci ich strieda Lev a pod ním malý Pohár a Havran. V zenite okolo polnoci dominuje neprehliadnuteľný Veľký voz (súhvezdie Veľkej medvedice). Po polnoci vychádza Panna, bližšie k severu sa dvíha Pastier, neskôr Herkules a Severná koruna. Nadránom lemujú obzor Labuť, Lýra, Hadonos, Had (Hlava hada) a Váhy. Nad severným obzorom robí svoj oblúk nezapadajúca Kasiopeja a Cefeus.

Väčšinu planét vo februári neuvidíme. Merkúr sa v druhej polovici mesiaca dostane do západnej elongácie, pre nízku deklináciu však bude ráno len nízko nad východným obzorom. Ani Venušu ešte neuvidíme: na oblohe ju prežiari kotúč blízkeho Slnka. Poteší však Mars. Rastúca deklinácia pri klesajúcej elongácii sa postarajú o to, že bude stále zapadať v približne rovnakom čase - neskoro večer po 22.00. Pohybuje sa v súhvezdí Ryby ako jasný oranžový objekt.

Nesklame ani Jupiter v súhvezdí Blížencov. Zapadá až dve hodiny pred východom Slnka. Vďačným objektom je aj vždy príťažlivý Saturn, ktorý neprehliadneme v súhvezdí Býka nad otvorenou hviezdokopou Hyády. Koncom mesiaca zapadá dve hodiny po polnoci. Urán a Neptún hľadať netreba - premietajú sa do blízkosti Slnka a sú teda nepozorovateľné. Planéta Pluto vychádza nadránom, práve v čase, keď zapadá Saturn, je však veľmi slabá.

Veľké planéty nám pripravili dva pekné úkazy: 21. februára nadránom sa Mesiac tesne priblíži k Saturnu (0,5°), južnejšie a západnejšie položení pozorovatelia uvidia aj zákryt. U nás sa začiatok úkazu odohrá nízko nad západným obzorom. O dva dni neskôr (23. februára) prekryje kotúč Mesiaca aj planétu Jupiter, opäť však len nízko nad obzorom.

Prvého februára pozorovatelia Ikeya a Zhang nezávisle od seba objavili novú kométu, ktorá dostala meno C/2002 C1 (Ikeya-Zhang). Už v čase objavu bola výrazným objektom, po marcovom prechode perihéliom by mohla byť viditeľná aj voľným okom.

Nakoniec uvádzame fázy Mesiaca: 4. 2. poobede (14.33 SEČ) bola posledná štvrť, 12. 2. ráno (8.41) bude Mesiac v nove, 20. 2. popoludní (13.02) nastane prvá štvrť a o týždeň, 27. 2. predpoludním (10.17), bude spln. ŠTEFAN GAJDOŠ