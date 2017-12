Ako behali dinosaury za korisťou

Kameňolom Ardley Quarry v Oxfordshire vo Veľkej Británii patrí medzi náleziská s najhojnejším výskytom skamenených stôp dinosaurov. Julia Dayová s kolegami z Cambri-dge University tu študovali odtlačky láb dvojnohých lovcov - theropodov.

6. feb 2002 o 22:30

Theropoda

Po celom svete sa našli desiatky stôp dinosaurov, ale stopy z anglického lomu sú jedinečné vďaka tomu, že ilustrujú dva veľmi odlišné druhy pohybu v krokoch jedného zvieraťa. 163 miliónov rokov staré skamenené stopy odhalili, ako sa veľké mäso-žravce - theropody púšťali do behu pri love koristi. Podľa vedcov stopy patria dinosaurovi Megalosaurovi; odhadujú, že mal výšku približne dva metre a bol dlhý asi sedem metrov.

Paleontológovia nepochybovali, že menšie dinosaury dosahovali pri behu veľkú rýchlosť, ale podľa Paula Upchurcha z University of Cambri-dge nemali priamy dôkaz, že aj veľké druhy mohli tak uháňať.

Tím vedcov z Cambridge ako prvý prišiel s dôkazmi rýchlosti behu stredne veľkých a veľkých theropodov. Jedna sada stôp theropoda jasne dokumentovala, ako tvor prechádzal z pomalej chôdze do behu; keď kráčal, boli jeho kroky dlhé asi 2,7 metra, no pri zrýchlení sa dĺžka zvýšila na 5,5 metra. Počas chôdze mali dinosaury nohy doširoka rozkročené a palce smerovali dovnútra. Podľa veľkosti chodidla a dĺžky kroku vedci vypočítali, že zviera, ktorého stopy objavili, kráčalo rýchlos-ťou asi 7 km/h a pri behu dosahovalo rýchlosť asi 30 km/h. Tieto závery sú v súlade s predchádzajúcimi odhadmi Jamesa Farlowa - paleontológa z Indiana-Purdue University, ktorý spolu so spolupracovníkmi pomocou počítačových modelov utekajúcich theropodov nedávno vypočítal, že živočíchy nemohli dosahovať väčšiu rýchlosť ako 31 km/h bez potkýnania sa a pádu či natrhnutia svalu.

Počítačové simulácie pohybu boli založené na dĺžke končatín a riziku zranenia, ktoré by spôsobil pád vo veľkej rýchlosti. Bez ohľadu na presnú rýchlosť dinosaura je zo stôp zrejmé, že tento mäsožravec dokázal tempo meniť v okamihu. Podľa vedcov mal na to dobrý dôvod: skamenené stopy dokumentujú, že neďaleko sa nachádzali dlhokrkí bylinožraví sauropodi - chutná večera pre mäsožravého theropoda. (BBC)