Na Floride odštartovala prvá vesmírna raketa vyrobená na 3D tlačiarni

Pre problémy s druhým stupňom sa jej nepodarilo dosiahnuť obežnú dráhu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

MYS CANAVERAL. Prvá vesmírna raketa vyrobená prevažne na 3D tlačiarni v stredu pred polnocou miestneho času odštartovala z Mysu Canaveral na Floride v Spojených štátoch, ale pre ťažkosti s druhým stupňom sa jej nepodarilo dosiahnuť obežnú dráhu. Uviedla to agentúra AFP a televízia CNN.

Americký start-up Relativity Space chcel dokázať, že náročný štart a let do vesmíru vydrží aj netradične vyrobená raketa. Zároveň chcela spoločnosť pozbierať čo najväčší objem dát pre ďalší vývoj rakiet, ktoré by boli lacnejšie a ľahšie vyrobiteľné.

Raketa Terran 1 spoločnosti Relativity Space vyrobená z 85 percent v 3D tlačiarni. (zdroj: TASR/AP/Relativity Space)

Raketa Terran 1, ktorá bola vysoká 33,5 metra a mala priemer niečo vyše dvoch metrov, bola vyrobená na 3D tlačiarni z 85 percent. V budúcnosti by Relativity Space chcela tlačiť až 95 percent súčiastok.

Na 3D tlačiarni vznikli aj motory rakety, v prvom stupni ich bolo deväť, v druhom jeden. Motory poháňala zmes kvapalného kyslíka a skvapalneného zemného plynu.