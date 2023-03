Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať

Podvodné aktivity technológia zablokuje skôr, ako k vám dorazia.

Ani najdrahší telefón či neustále aktualizovaný operačný systém neodhalia podvodnú esemesku alebo email. Žiaden PIN kód, odtlačok prsta alebo skenovanie očných zreničiek samé o sebe nestačia na to, aby ľudí ochránili pred podvodníkmi, ktorí sa špecializujú na to, ako od nich získať informácie o súkromí, či peniaze. Podvodom. Využívajú na to sofistikované technológie, softvér, malvér alebo vírusy, ktoré sa ich snažia oklamať.

Na to, aby majitelia mobilných telefónov nenaleteli, je potrebná ich pozornosť, ktorú však rozptyľuje veľké množstvo informácií. Vo vrecku pritom majú rôzne technológie, ktoré im môžu pomôcť, a ani o nich nevedia.

K bezpečnejšiemu pocitu na internete sa snažia svojou časťou prispieť aj vývojári zariadení, ktoré medzi sebou permanentne komunikujú. Špecializovaný portál na prieskumy - Statista predpokladá, že v roku 2023 bude takto prepojených viac ako 15 miliárd zariadení. Odhaduje sa, že na konci tejto dekády ich bude až dvojnásobok.

Bežný podvod, ktorý funguje

Nič nevyzerá podozrivo, čakáte tovar, ktorý ste si objednali. Text esemesky alebo emailu je napísaný čistou slovenčinou a vyzerá absolútne seriózne. Odosielateľ emailu je známa medzinárodná prepravná firma, textová správa je prípadne podpísaná menom svetoznámej spoločnosti.

Podľa textu správy stačí zaplatiť malý colný poplatok cez priložený link a objednávka bude o chvíľu doma. Nič podozrivé. Pre malú nepozornosť však môžete prísť o peniaze. Všimnúť si, že ide o falošnú kópiu stránky, je niekedy zložité.

Najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred phishingovým útokom, keď sa nás niekto snaží oklamať, je kombinácia našej pozornosti a technológií.

Android alebo iOS, ktorý je bezpečnejší?

Proti kybernetickým podvodníkom sa nás snažia ochrániť nielen technologickí giganti ako Google a Apple a ich operačné systémy, ale aj mobilní operátori.

Dvojica operačných systémov, Android a iOS v Iphonoch, je mozgom až 99 percent všetkých smartfónov. Takmer trištvrtiny mobilov bežia na Androide. Dôvodom je jeho otvorenosť a prispôsobivosť. Znamená to, že kód je voľne dostupný a výrobcovia zariadení si jeho časti môžu do určitej miery upraviť podľa svojich potrieb.

„Problémom je, že hoci Google pravidelne vydáva aktualizácie svojich operačných systémov a zabezpečení, vzhľadom na široké množstvo rôznych výrobcov a modelov zariadení s Androidom nie je zaručené, že všetky dostanú aktualizácie včas,“ vysvetľuje Karol Suchánek, súdny znalec a odborník na kybernetickú bezpečnosť.

Riziko je aj pri inštalácii neoverených aplikácií od tretích strán, ktoré zariadenia s Androidom vystavujú hrozbe napadnutia malvérom. Na druhej strane Google poskytuje používateľom pomerne široké možnosti prispôsobenia systému a nastavenia kontroly nad súkromím a zabezpečením smartfónu.

„To však neznamená, že je jednoduché dostať sa s aplikáciou do Google Play Store. Schvaľovací proces je síce poloautomatický, no tiež môže byť zamietnutý. Google zvykne vývojárom uviesť dôvod a umožniť opravu. Napriek tomu už v minulosti Google musel riešiť problém s aplikáciami, ktoré obsahovali malvér,“ vysvetľuje Suchánek.

iOS od spoločnosti Apple je v porovnaní s Androidom považovaný za uzavretý systém s väčšou bezpečnosťou a lepšou ochranou osobných údajov. Hoci kritické hlasy spoločnosti vyčítajú, že brzdia inovácie, vďaka prísnym pravidlám dokážu mať pod palcom celý iOS ekosystém. Majú to však o niečo jednoduchšie než ich konkurent, stačí im kontrolovať zariadenia z vlastnej dielne.

Okrem pravidelných aktualizácií Apple chráni používateľov aj tým, že podporuje aplikácie iba z oficiálneho obchodu App Store. Tie pred uvedením prechádzajú prísnym a do veľkej miery manuálnym procesom posudzovania kritérií kvality, funkčnosti, bezpečnosti a dodržiavania zásad ochrany súkromia. Zohľadňuje sa nielen estetika, ale aj používateľské rozhranie aplikácie a hodnotenie developera. Ak aplikácia nesplní kritériá, schvaľovací proces sa môže natiahnuť na niekoľko dní až týždňov, prípadne môže byť úplne odmietnutá bez možnosti opravy.

Operačné systémy sú však len jedným dielom ochrany mobilných telefónov.

Mail od polície môže byť podvod

Podvodníci dnes dokážu ovládnuť naše mobilné telefóny bez toho, aby sme si to všimli.

Šanca, že sa im to podarí, sa zvyšuje, ak sťahujeme aplikácie z neoverených zdrojov alebo sa pripájame k nezabezpečeným wi-fi sieťam na verejných miestach či v internetových kaviarňach. Útočník môže pomocou takejto siete snímať sieťovú prevádzku a získať citlivé informácie, ako sú heslá či prihlasovacie údaje.

„Podľa štatistík sme najčastejšie terčom phishingových útokov. Útočníci svoje obete lákajú na návnady v podobe falošných e-mailov či sms. Pre zvýšenie dôveryhodnosti sa neváhajú vydávať za známe značky,“ hovorí odborník na kybernetickú bezpečnosť.

Myslíte si, že vám sa to nemôže stať? Vírus môže byť skrytý v prílohách e-mailov alebo v odkazoch, infikovaná môže byť aj webová stránka. Stačí chvíľa nepozornosti, automatické kliknutie na odkaz alebo otvorenie prílohy a vírus má voľnú cestu infikovať vaše zariadenie.

Rastúci trend počtu internetových podvodov potvrdzuje aj Polícia SR. Podvody zaznamenávajú vo vlnách, sú zasielané hromadne s malou obmenou informácií.

„V poslednom období je najrozšírenejší podvod s dopravou pri predaji na bazárových stránkach, automat kontaktuje obeť (predajcu) cez WhatsApp. Objavujú sa aj rôzne e-mailové kampane, ktoré sa tvária ako oficiálne predvolanie od polície a podobne,“ hovorí Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

Ale ani operačné systémy a preverené aplikácie v mobiloch nás samé o sebe neochránia.

Pomôže len viacúrovňová ochrana

Úroveň súkromia a bezpečia v skutočnosti závisí od toho, ako používateľ telefón používa.

„Čím viac vrstiev bezpečnostných prvkov na seba uložíme, tým pevnejší štít stojí útočníkom v ceste. Ak sa im aj podarí prelomiť jednu úroveň ochrany, stále sa môžeme oprieť o ďalšie,“ vysvetľuje Suchánek, ktorý sa špecializuje na kybernetickú bezpečnosť.

Dôležitý kúsok tejto skladačky je nezabúdať na pravidelné aktualizovanie svojho operačného systému a aplikácií, ktoré opravuje chyby a zlepšuje ochranu.

„Hneď v tejto chvíli si môžeme nastaviť aspoň šesťmiestny PIN kód a silné heslá. Na uchovávanie, generovanie a bezpečné prihlásenie do online účtov slúžia aplikácie na správu hesiel. Sťahujme iba aplikácie z oficiálnych zdrojov a nepripájajme sa k nezabezpečeným wi-fi sieťam,“ hovorí Suchánek.

Ochranný štít môže posilniť služba, ktorá sama zachytáva nebezpečné alebo podozrivé webstránky ešte predtým, ako by sa mohli dostať do smartfónu. Od minulého roka si môžu takúto službu ochrany bezplatne aktivovať a využívať zákazníci Orangeu s mobilným paušálom alebo pevným internetom.

„Za prvý rok sme vďaka nej ochránili zákazníkov už pred trištvrte miliónom najrôznejších hrozieb. Tie prichádzali hlavne z prostredia sociálnych sietí. Išlo prevažne o phishing, teda pokusy o získanie citlivých údajov a ich následné zneužitie,“ hovorí Martin Hromkovič, senior manažér B2C marketingu spoločnosti Orange Slovensko.

Operátor na aktiváciu služby Online ochrana vyžaduje váš súhlas, preto je potrebné si ju bezplatne aktivovať v zákazníckej aplikácii. Po aktivácii vás operátor chráni pred vírusmi a kybernetickými hrozbami a prispieva k eliminovaniu rizík ako sú phishing, spam, malware, ransomware, trójsky kôň či rôzne platobné podvody.

