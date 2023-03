A čo ak tmavá hmota a energia vôbec neexistujú

Zdá sa, že niektoré okrajové hypotézy už nie sú takým okrajom.

Ďalšia vedecká revolúcia príde z vesmíru.

Pravdepodobne. Viete ako to s vedeckými revolúciami chodí: občas prídu s veľkým treskom, častejšie však potichu, ani si ich nevšimnete; a inokedy ich kdesi očakávate, aby prišli z iného smeru.

Tradične sa to vysvetľuje nejako nasledujúco. My vieme, že naša fyzika je skvelá. A viete to aj vy, naposledy keď ste si v mikrovlnke doma ohrievali jedlo alebo vám u zubára robili röntgen chrupu. Akurát tiež vieme, že naša fyzika nie je v poriadku – je nedostatočná. Aspoň v tom zmysel, že nedokážeme dobre zosúladiť kvantovú mechaniku so všeobecnou teóriou relativity, nedokážeme dobre vysvetliť tmavú hmotu ani energiu.

Preto potrebujeme novú fyziku.