Nedokážu rozoznať tváre známych. Brad Pitt prosil ľudí, aby sa mu pripomenuli

Tvárová slepota sa prejavuje na spektre.

Ak by ste aj niekedy stretli Brada Pitta, na druhý deň by vás už podľa tváre nespoznal. Nie preto, že by ste mu boli ukradnutí. Známy americký herec totiž nedokáže rozoznávať ľudské tváre a trápi sa tým.

Jeden čas začal ľudí prosiť, aby mu pripomenuli, kde sa stretli. Inak ich nevedel zaradiť. Väčšina z jeho známych sa však za podobnú žiadosť urazila.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Hovorili mi: Si egoistický. Si namyslený," prezradil Pitt v roku 2013 v rozhovore pre magazín Esquire.

Herec je presvedčený, že trpí slepotou na tváre. Ide o neurologický stav, keď človek nedokáže rozoznávať tváre jemu známych ľudí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozlúštili kód ľudskej tváre. Ako ju človek rozozná? Čítajte

Vedci odhadujú, že táto porucha nie je až taká zriedkavá, ako sa doteraz zdalo. V určitom rozsahu ju môže mať jeden človek z 33. Píšu o tom vo vedeckom časopise Cortex.

Mentálna lenivosť?

Pitt pre svoj stav často zostáva doma. No ako verejne známa osobnosť sa nevyhol nepríjemným situáciám, keď niekoho známeho jednoducho nespoznal.