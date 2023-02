Nečakaný objav Webbovho teleskopu robí problémy vede

Zábery šiestich masívnych galaxií, ktoré existovali už 700 miliónov rokov po Veľkom tresku. Galaxia vľavo dole mohla v tejto dobe obsahovať toško hviezd ako Mliečna dráha v súčasnosti. (Zdroj: NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology). Image processing: G. Brammer (Niels Bohr Institute’s Cosmic Dawn Center at the University of Copenhagen))