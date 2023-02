V Británii skúsili pracovať iba štyri dni. Aké sú výsledky pokusu?

Voľný deň venovali aj nákupom.

V práci by ste trávili iba štyri dni. A hoci by ste v nej boli týždenne o osem hodín menej, stále by ste dostávali rovnaký plat.

Takúto skúšku štvordňového pracovného týždňa pred časom vyskúšali britskí vedci na dosiaľ najväčšej vzorke takmer tritisíc zamestnancov. Z pokusu teraz zverejnili prvé výsledky a sú povzbudzujúce.

Zamestnanci, ktorí trávili v práci menej času, boli menej vystresovaní a ich produktivita vôbec neklesla.

Ľahšie vypli

Jedného pracovného dňa v týždni sa na šesť mesiacov zrieklo 2900 zamestnancov zo 61 firiem. Išlo o organizácie z rôznych oblastí od online predaja, IT, finančných služieb, animácie či zdravotníctva.