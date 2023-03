Podľa čoho si vybrať výškovo nastaviteľný stôl? Oplatí sa drahší?

Ruku do ohňa za to, že si tento článok čítate posediačky. A druhú ruku k nej, že vás raz bude bolieť chrbát. Ak pracujete za kancelárskym stolom, pravidelne by ste za ním mali aj stáť.

Budete mať vyššiu produktivitu práce, posilníte si svaly a pomôžete predísť kardiovaskulárnym ochoreniam. Ako dlho si budete zvykať na výškovo nastaviteľný stôl, čo sledovať pri výbere a koľko minút denne stačí, aby ste za ním stáli?

Prvé chvíle s výškovo nastaviteľným stolom

Keby ste sa pozreli na svoj typický pracovný deň a zamerali sa, koľko hodín počas neho sedíte, bol by to pomerne nevábny pohľad. Sedíte pri raňajkách, cestou do práce, za kancelárskym stolom, pri obede, cestou z práce, počas večere a nakoniec aj pri televízii, háčkovaní, čítaní knihy či hraní Scrabble.

Rozhodli sme sa preto urobiť tomu škrt cez rozpočet a zadovážili si dva polohovateľné stoly od Liftoru. Jeden lacnejší Liftor Up a druhý drahší Liftor Vision. A aby sme aktívnemu sedeniu učinili za dosť, doplnili sme ich balančnou stoličkou Liftor Balance.

Na začiatku to pre vás bude nezvyk, ale po chvíli budete mať pocit, že už nepotrebujete chodiť do fitka a že aj nápady vám prichádzajú rýchlejšie. Prvé chvíle s Liftorom zrejme prestojíte. Môže za to obyčajná ľudská zvedavosť a snaha zistiť, ako sa pracuje v tejto polohe. Dlho vám to však zrejme nevydrží. Nie preto, že by to bolo nepríjemné alebo ste nedokázali pracovať rovnako efektívne, ale treba si na to zvyknúť.

Všetky stoly od Liftoru sú jednoduché na zloženie a dostanete ich s podrobným návodom. Prídu vám v dvoch škatuliach, pričom v jednej bude vrchná doska a v druhej kovová konštrukcia so zdvíhacím mechanizmom, teda nohy. Poskladať ich je otázkou pár minút. Návod je zrozumiteľný a podrobný, čomu pomáha aj označenie skrutiek a súčiastok písmenami a číslicami.

Ak sa teda náhodou stane, že výškovo nastaviteľný stôl bude prvý nábytok, ktorý budete skladať, nemáte pri čom zaváhať. S istou dávkou odvahy by sa dalo povedať, že to dokážete aj s kávou v jednej ruke a imbusovým kľúčom v druhej. Mimochodom, imbusový kľúč je tiež súčasťou balenia.

Liftor Up (zdroj: Barbora Girmanová, SME Creative)

Koľko minút denne stačí pracovať v stoji?

Je náročné určiť, koľko času by ste mali denne stáť za stolom. Neexistuje totiž optimálne množstvo. Líši sa to v závislosti od mnohých faktorov, ako je napríklad vaša fyzická kondícia, zdravotné problémy či pracovné návyky.

Niektorí odborníci odporúčajú stáť za stolom aspoň 30 minút denne, zatiaľ čo iní radia striedanie polohy v priebehu celého dňa až do 50 percent pracovného času. Podľa Liftoru je vhodné dodržiavať pravidlo 20 - 8 - 2, teda v rámci polhodiny 20 minút sedieť, 8 minút stáť a 2 minúty sa prechádzať alebo naťahovať. Častá zmena pozície je pre telo najzdravší prístup.

Používanie výškovo nastaviteľného stola pomáha zlepšiť držanie tela aj svalovú koordináciu, čo môže podľa štúdie z roku 2017 znižovať riziko zranení chrbta. Ďalšia štúdia publikovaná v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health zistila, že striedanie pozícií sedenia a státia pomáha zlepšiť kognitívne funkcie.

Lepšie kognitívne funkcie potvrdila aj štúdia publikovaná v časopise International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, podľa ktorej môže státie zlepšiť krvný obeh a posilniť mozgovú činnosť. Bez ohľadu na zdravotné benefity, pri výškovo nastaviteľnom stole sa budete cítiť viac v pohybe a podobne sa bude cítiť aj vaša myseľ. Nápady vám budú prichádzať ako na prechádzke, aj keď budete stáť na jednom mieste.

Liftor Vision (zdroj: Barbora Girmanová, SME Creative)

Ako si vybrať stôl?

Pri výbere výškovo nastaviteľného stola si dajte pozor na jednu základnú vec. Stabilitu. V nízkych polohách nevidieť takmer žiadne rozdiely, ale keď budú nohy stola vysunuté a budete sa oň opierať, spomeniete si na 200 eur, ktoré ste pri kúpe ušetrili.

5 dôvodov, prečo mať výškovo nastaviteľný stôl Výrazne zvyšuje produktivitu práce. Prestane vás bolieť chrbát a za krkom. Zlepšuje vzpriamené držanie tela a odstraňuje guľatý chrbát. Pozícia v stoji znižuje únavu a ospalosť pri dlhodobej práci. Predchádzate oslabeniu svalov nôh, chrbta a stredu tela.

Kým lacnejší Liftor Up (bledší dekor na foto) sa vo vyšších polohách jemne chveje zo strany na stranu, drahší Liftor Vision (tmavší dekor na foto) stojí ako čestná stráž a nepohne sa ani o milimeter. Dôvodom je jeho robustnejšia konštrukcia. Váži o desať kilogramov viac, vďaka čomu z neho cítiť väčšiu eleganciu. Má 45,2 kilogramu a dva motory, pričom jeho lacnejší súrodenec má len jeden motor a 34,7 kíl. Posúvajú sa rýchlosťou 35, respektíve 25 milimetrov za sekundu.

Vision ponúka väčšie výškové rozpätie, vďaka čomu by sa mohol stať vašim rodinným dedičstvom. Pri minimálnej výške 62 centimetrov je vhodný skôr pre deti, no vysunúť ho dokážete až do výšky 127 centimetrov. Keď ho teda prestanete potrebovať, pohodlne ho môžete dať svojej dcére či synovi a bude s nimi rásť. Verzia Up začína na 71 centimetroch a končí na 121.

Rozdiel medzi Up a Vision je aj v tom, že Vision si dokáže zapamätať tri výšky a nemusíte ho zakaždým nastavovať manuálne. Stačí kliknúť na tlačidlo 1, 2 alebo 3 a sám sa posunie do výšky, ktorú ste si vopred určili. Lacnejší Up to urobiť nevie a musíte ho posúvať vždy nanovo a bez informácie, v akej výške práve je. Vision vám ukáže aktuálnu výšku na podsvietenom LED displeji.

Liftor Up (vľavo) vs. Liftor Vision (vpravo) (zdroj: Barbora Girmanová, SME Creative)

Profesionalitu modelu Vision umocňuje aj antikolízny systém, ktorý zastaví stôl, ak náhodou pod alebo nad ním bude nejaká prekážka.

Vďaka pohodlnému a plynulému prechodu medzi výškami sa ľahko môže stať, že budete pracovať postojačky čoraz častejšie. Pomôžete tým aj svojej chrbtici, ktorá sa pri sedení často dostáva do nezdravého tvaru.

Sedavý spôsob života môže zvýšiť aj riziko srdcových a cievnych ochorení. Prieskum kanadskej Univerzity vo Waterloo ukázal, že používanie výškovo nastaviteľného stola môže zlepšiť kardiovaskulárne zdravie a zvyšuje aj produktivitu. Stačí, že striedate sedenie so státím počas pracovného dňa a máte vystarané.

Balančná stolička a predĺžená záruka

Výškovo nastaviteľný stôl síce dokáže urobiť vo vašej práci revolúciu, ale nie takú, ako dokáže urobiť balančná stolička. Viete na nej sedieť, podopierať sa v stoji a v niektorých situáciách sa aj hojdať. Zvládne pomerne veľké vychýlenie sa do strán či dopredu a dozadu, čo z nej vytvára ideálny prostriedok pre aktívne sedenie. Rozpohybujete svoje telo, aj keď budete sedieť.

Zdravotné výhody balančnej stoličky Zabraňuje strnulej pozícii, ktorá je pre chrbát nevhodná, pretože nadmerne preťažuje určité svalové skupiny.

Podporuje vzpriamené držanie tela, uvoľňuje ramená a pomáha správnej polohe panvy.

Aktivuje stred tela aj brušné a chrbtové svaly.

Môžete s ňou kombinovať prácu v stoji, v sede a v polosede.

Stolička Liftor Balance vám pomôže aktivovať stred tela a vyrovná chrbát. Na rozdiel od bežnej kancelárskej stoličky podporuje správne držanie tela a prináša uvoľnenie spodnej časti chrbtice.

Sed na balančnej stoličke je možné prirovnať k fitness lopte. Oproti nej je však skladnejšia a elegantnejšia do interiéru.

Liftor Balance má nosnosť 120 kilogramov a výšku sedu od 63 do 87 centimetrov. Podporuje vzpriamené držanie tela a uvoľňuje ramená. Má len jednu nevýhodu. Nemôžete sa na nej rozvaliť a po prejedení sa sýtym obedom v nej nedokážete zaspať.

Ak si niekedy budete vyberať výškovo nastaviteľný stôl či balančnú stoličku, spomeňte si na českú firmu Liftor z Plzne. S výrobou má dlhoročné skúsenosti a za každý predaný stôl vysadí jeden strom.

Jej benefitom je aj rýchla výroba vďaka vlastnej drevárskej dielni, ktorá chýba veľkej časti konkurencie. Stôl dokáže vyrobiť a odoslať do 24 hodín po Českej republike a do pár dní aj na Slovensko či do Maďarska, Poľska a Nemecka. Vlastná výroba ponúka možnosť vyrábať pracovné dosky v 15 rôznych dekoroch a na mieru podľa individuálnej dĺžky a šírky. Rovnako si viete navoliť aj hrúbku dosky a farbu nôh, aby stôl dokonalo zapadol do vašej kancelárie či domácnosti.

V ponuke majú aj široký sortiment príslušenstva, ktoré si môžete k stolom doobjednať. Ergonomický stojan pod monitor z dreva, držiak na monitor, držiak na počítač, stoličky, skrinky so zásuvkami či dokonca chodiaci pás.

Liftor Vision (zdroj: Barbora Girmanová, SME Creative)

Keby ste si to chceli pre objednaním vyskúšať, v Bratislave majú showroom v coworkingu Dvojbodka. Prípadne si stoly objednajte naostro a vyskúšajte si dobrý zákaznícky servis a prístup, že v Liftore je objednávka kompletná až vtedy, keď je zákazník spokojný.

Ak už pre nič iné, potešiť by ste sa mohli aspoň z päťročnej záruky na všetky stoly a možnosti vrátiť tovar do 100 dní. Lepšia pozvánka začať sedieť zdravo asi neexistuje.

