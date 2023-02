Vykoľajený vlak prirovnávajú k Černobyľu. Je to katastrofa, ale nie sú si podobné

Príčinu vykoľajenia prešetrujú.

Nad mestečkom East Palestine na východe USA sa 6. februára vznášal čierny kúdol dymu. Prichádzal z miesta, kde sa tri dni pred tým vykoľajil nákladný vlak plný nebezpečných chemikálií.

Časť z nich sa dostala do vzduchu, do vody a zaniesli sa aj do pôdy. A časť z nich sa vznietila. V záujme bezpečnosti úrady rozhodli o evakuácii a riadenom spálení obsahu viacerých vagónov.

"Mali sme dve možnosti. Buď to vyhodíme do vzduchu, alebo to vybuchne samo. Tretia možnosť nebola," povedal po zákroku na mestskom zastupiteľstve starosta East Palestine Trent R. Conaway.

Evakuácia trvala iba niekoľko dní. Ľudia dnes už opäť môžu žiť vo svojich domovoch, no stále sa desia toho, či únik chemikálií nespravil z ich mestečka nebezpečnú zónu pre život.

Strach zneužívajú aj niektorí komentátori a médiá, okrem iných televízna stanica Fox News blízka bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

V snahe získať politické body dianie v East Palestine prirovnávajú k Černobyľu, jadrovej havárii z roku 1986.

Prala a vetrala

V piatok večer 3. februára sa pri East Palestine vykoľajilo takmer 50 zo 150 vozňov vlaku, ktorý okrem iného viezol niektoré nebezpečné chemikálie. Príčinu vykoľajenia vlaku stále prešetrujú.