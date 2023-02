Vytvorili mužskú antikoncepciu, ktorá zaberie do hodiny. Ako funguje?

Tabletku testovali na myšiach.

Vedci vyvinuli mužskú antikoncepciu, ktorá dokáže dočasne znehybniť spermie. Užívala by sa vo forme tabletiek. Jej účinnosť zatiaľ testovali na myšiach. (Zdroj: ADOBE STOCK)

Tabletku by stačilo užiť zhruba hodinu pred pohlavným stykom. Za tento krátky čas by znehybnila spermie a tie by nedokázali oplodniť vajíčko.

Vedci hlásia sľubné výsledky novej formy antikoncepcie určenej pre mužov.

Zatiaľ ju testovali iba na myšiach, ale bola stopercentne účinná. Zdá sa tiež bezpečná, je bez hormónov a jej účinky pominú zhruba do dňa po užití tabletky.

Najväčšou výhodou je rýchly nástup účinkov. Iné vyvíjané antikoncepcie pre mužov začnú zaberať až po niekoľkých týždňoch.

Úplne revolučné

Muži majú v súčasnosti iba dve možnosti, ako môžu sami zabrániť nechcenému počatiu. Buď použijú kondóm, alebo podstúpia vazektómiu, ktorá je však trvalým riešením.