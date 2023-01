Maturant Matyáš Boháček pracoval na detektore deepfake. Trénovali ho na Zelenskom

Je autorom aplikácie Newskit.

O programovanie sa zaujímal už ako šesťročný, na strednej škole zostrojil aplikáciu s dôveryhodnými správami a začal pracovať na vedeckých projektoch.

Čech MATYÁŠ BOHÁČEK sa v poslednom ročníku strednej školy stal spoluautorom vedeckej štúdie v prestížnom časopise PNAS. Opisuje, ako zostrojili detektor na falošné videá s tvárami známych osobností.

Ako ste sa dostali k spolupráci s profesorom Hanym Faridom z Kalifornskej univerzity v Berkeley?

Zaujal ma jeho výskum o deepfake videách (deepfake je technológia, ktorá má pomocou umelej inteligencie vytvárať realistické falošné videá, pozn. red.) aj dezinformáciách. Spojili sme sa vďaka spoločnému kontaktu.

Vybral som sa za ním cestou z jednej konferencie v zahraničí, sadli sme si a pán profesor mi dal ponuku, či na výskume o strojovom učení nechcem pracovať s ním na diaľku. V lete minulého roku ma k sebe do laboratória v Berkeley pozval aj na stáž, čo viedlo k publikácii štúdie v časopise PNAS.

Americký vysokoškolský profesor a vedec len tak pristúpil na spoluprácu so stredoškolákom z Česka?

Keď som sa ho pôvodne snažil kontaktovať, nemal priestor si so mnou ani zavolať. Vyžadovalo to niekoľko ďalších pokusov z iných strán, aby som sa s ním vôbec spojil a on mi venoval polhodinu svojho času.

Keď sa s ním o tom rozprávame teraz retrospektívne, tak už vtipkuje. Hovoril si, že to bude polhodina strateného času, len aby niekomu urobil láskavosť, lebo mu niečo dlhoval. Ale môj zápal ho presvedčil, že to so mnou vyskúša. Som za to veľmi vďačný, lebo obohacujúcejšiu skúsenosť som dosiaľ nezažil.

S profesorom Faridom ste pracovali na deepfake detektore, ktorý odhalí falošné videá napodobňujúce určitú známu osobnosť. Testovali ste ho na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. Prečo práve on?

Ten systém môže fungovať na akejkoľvek identite alebo osobe. Prezident Zelenskyj nám prišiel v čase ruskej invázie na Ukrajinu ako človek, ktorý by hrozbe deepfake mohol byť vystavený. Sám už v prvých dvoch týždňoch invázie varoval pred touto hrozbou. A aj jej bol vystavený.