Diviak v centre Bratislavy nevyzeral byť chorý. Čo nerobiť, keď stretnete diviaka v meste?

Pri útoku diviaka už veľa nezmôžete.

V piatok večer sa po Kapucínskej ulici v Bratislave preháňal zatúlaný diviak. Nevyzeral chorý, na to bol až príliš čulý, hodnotí pre denník SME viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výskyt diviakov v intraviláne miest sa zvyšuje nielen pre ľahkú dostupnosť potravy. Ak zviera vidíte v uliciach, nenatáčajte si ho a radšej sa mu vyhnite, radí lesný inžinier.

Prekvapilo vás, že sa uplynulý piatok diviak prechádzal po centre Bratislavy?

Je to ojedinelý diviak, ktorý pri potulkách mohol vojsť niekde medzi ploty a už sa odtiaľ nevedel dostať, potom ho niekto vyrušil a diviak sa mestskými bariérami a infraštruktúrou náhodou dostal až do centra. Nešiel tam cielene, že by sa išiel prejsť po meste.

Mohol byť chorý, že stratil plachosť?

Videl som tie zábery a ten diviak sa pohyboval normálne a dosť čulo na to, aby bol chorý. Ak by bol apatický, stál a nereagoval, to by bolo podozrivé.

Ako sa správať, keď stretnem diviaka v meste?

Ak sa zviera vyskytne v takomto neprirodzenom prostredí, laici by do toho nemali žiadnym spôsobom zasahovať. Nesnažiť sa zviera chytiť a vrátiť do prírody alebo ho odohnať. Treba zavolať políciu a tá zasiahne sama alebo v spolupráci s veterinármi a poľovníkmi.

Je bezpečné si diviaka v meste natáčať na mobil?