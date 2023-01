Epidemiologička Bražinová: Keď otca zavreli tajní policajti, neplakali sme doma do vankúša

Zažívame epidémiu duševných porúch.

K odpočúvaciemu zariadeniu, iba tomu jednému, o ktorom vedeli, sa postavili dve dievčatá a začali recitovať básničku. Ich rodičia sa tak poistili proti tomu, že by niektoré rozhovory odpočúvala tajná polícia.

To je jeden z príbehov epidemiologičky ALEXANDRY BRAŽINOVEJ. Pre denník SME hovorila o svojom detstve dcéry disidenta a psychologičky, o trápení z rozdelenia Československa ale aj o duševnom zdraví, ktorému sa venuje, keď zrovna nerieši pandémiu covidu-19.

Pamätáte si, čo ste robili pred tridsiatimi rokmi?

Bola som v štvrtom ročníku na medicíne v Prahe na 3.lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Okrem štúdia som žila študentský život, cestovala som. V budove nášho internátu sme s pár priateľmi prevádzkovali galériu pre začínajúcich umelcov. Bol začiatok 90. rokov, takže Praha sa otvorila, bol tam prílev nových ľudí, mali sme tam veľmi dobrých kamarátov z Nórska, ktorí nás k tomu inšpirovali.

Ako ste vnímali rozdelenie Československa?

Zo dňa na deň som sa stala zahraničnou študentkou. Našťastie bola dohoda, že všetci Slováci študujúci na českých školách, budú naďalej považovaní za bežných študentov. Zmenilo sa teda len to, že som musela na hraniciach ukazovať pas.

Váš otec Miroslav Kusý bol politológ a disident. Vaša mama Jolana Kusá je psychologička a sestra Dagmar politologička. Ako ste v takejto zostave vo vašej rodine rozdelenie prijali?

30. rokov SME Tento rozhovor vznikol v rámci projektu SME budúcnosť pri príležitosti 30. výročia vzniku denníka SME. Desať zástupcov novej generácie redaktorov SME v rámci neho spovedá desať osobností, ktoré k uplynulým tridsiatim rokom majú čo povedať.

Vôbec sme s ním neboli stotožnení. Ako rodina sme to veľmi ťažko prežívali, pretože väčšina našich rodinných priateľov boli Česi. Ja so sestrou ako dorastenky sme s rodičmi pravidelne chodievali do Čiech v rámci disentu na rôzne tajné stretnutia.

Čo sa dialo na tých tajných stretnutiach?

Raz za tri mesiace sa stretávala skupina intelektuálov. Václav Havel bol samozrejme významným predstaviteľ tejto skupiny. Za Slovensko to boli napríklad Milan Šimečka a môj otec. Boli to príjemné priateľské stretnutia, kde sa diskutovalo o vývoji spoločnosti, ale takisto sa delili o svoje literárne texty.

Stretávali sa tam ľudia, ktorí aktívne vystupovali proti komunizmu, proti sovietskej okupácii, predstavitelia Charty 77. Stretnutia preto boli tajné, ale veľmi často boli odhalené a zmarené tajnou políciou. Stalo sa opakovane, že našu rodinu na ceste na tieto stretnutia zastavila štátna tajná bezpečnosť, pretože sa o nich dozvedela.

Mávali ste aj domové prehliadky od ŠtB.

Áno, relatívne často. U nás doma bolo mnoho zakázaných textov disidentov, ale aj prepašované videokazety od známych či podporovateľov v zahraničí, na ktorých boli napríklad filmy ako 1984, Doktor Živago či Prelet nad kukučím hniezdom.