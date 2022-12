Čo obľúbená pieseň prezradí o vašich vzťahoch?

Pieseň ako návod na bezpečnú väzbu.

Text tej piesne vo vás rezonuje, ako keby vám umelkyňa či umelec hovorili priamo z duše. Spievate si ho stále dokola, alebo sa k pesničke často vraciate.

Nejde iba o to, že lahodí vášmu uchu či umeleckej duši. Vaša obľúbená pieseň môže tiež veľa prezradiť o tom, ako pristupujete ku vzťahom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad pesničky Someone like you od Adele či Every Breath You Take od Police nie sú úplne dobrou správou o vašej citovej väzbe k blízkej osobe.

Na texte záleží

Najstarší hudobný nástroj je starší ako tridsaťtisíc rokov. No ľudia zrejme robili hudbu a spievali dávno predtým.