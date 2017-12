Informatizácia slovenskej spoločnosti by si vyžiadala 10 miliárd Sk

Bratislava 6. februára (TASR) - Náklady na úspešnú informatizáciu slovenskej spoločnosti by si vyžiadali približne 10 miliárd Sk. Vzhľadom na obmedzené finančné i ľudské zdroje si preto informatizácia vyžaduje spoluprácu a partnerstvo celej spoločnosti, vlády, samosprávy, súkromného sektora, vzdelávacích inštitúcií a neziskových organizácií.

Vyhlásil to dnes v Bratislave predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda na konferencii týždenníka Trend e-Government v slovenských podmienkach, nad ktorou prevzal záštitu. Ocenil, že organizátori si vybrali za hlavnú tému konferencie práve informatizáciu verejnej správy. Táto, podľa jeho slov, by mala byť efektívna a moderná nielen samotnými technológiami, ale predovšetkým myslením. Úradníci, ako zdôraznil, sú verejnosťou platení manažéri zodpovední za zabezpečenie potrieb ľudí a za ochranu verejného záujmu. Informačné technológie by pritom mali byť nástrojom, ktorý má sprístupniť občanom služby štátu rýchlo, pohodlne a 24 hodín denne a zároveň pomôcť pri výkone verejnej správy, aby jej fungovanie a rozhodovanie bolo rýchle, kvalitné a transparentné.

Premiér takmer 150 účastníkom konferencie z oblasti verejnej správy a IT obchodu pripomenul, že súčasná vláda už urobila viaceré kroky smerujúce k informatizácii spoločnosti. Prijal sa napríklad zákon o slobodnom prístupe k informáciám, samotný kabinet informuje na svojej webovej stránke podrobne o svojich aktivitách a pod. V schvaľovacom procese je návrh zákona o elektronickom podpise a ďalšie normy, ktoré Slovensko zaraďujú medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce krajiny v tejto oblasti.

Na konferencii predstaviteľ Úradu bavorskej vlády Manfred Mayer informoval o aplikácii e-Governmentu v tejto spolkovej krajine. Zástupcovia spoločností vyvíjajúcich aktivity v oblasti informačných technológií informovali účastníkov konferencie o svojich produktoch a službách, ako aj ich možnostiach pri zvyšovaní informatizácie slovenskej spoločnosti.

