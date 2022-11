Recenzia: Gotham Knights zvláda baviť aj bez Batmana

Ukážková akčná zábava, ktorej chýba lepší scenár.

Hodnotenie 8 / 10 Gotham Knights Páči sa nám: štyria odlišní hrdinovia otvorený svet pekná grafika voľnosť pohybu množstvo úloh vývoj postáv a vybavenia režim kooperácie Nepáči sa nám: časom stereotypné misie nudné a nevýrazné dialógy

Batman ako hrdina to nemá na obrazovkách televízorov a monitorov jednoduché. Skvelé diela striedajú tie priemerné, občas to tvorcovia aj výrazne podcenia a tak si divák a hráč nemôže byť v ničom istý.

Pritom je táto značka veľmi silná a s veľkou základňou fanúšikov, pripravených zaplatiť za každú novinku. Poučení z minulosti však v mnohých prípadoch nemôžu vedieť, akú kvalitu môžu očakávať.

Hra Gotham Knights nie je v tomto smere výnimkou, keďže nadväzuje na úspešnú hernú sériu hier ako bol Batman: Akrkham City, Arkham Origins, či Arkham Knights. Z nich si požičiava zdravý základ v podobe zábavných súbojov, veľkého sveta a známych zloduchov.

Vývojári nám tu sľubujú kvalitný zážitok z netopierieho sveta, najvýstižnejšie označený ako akčnú hru doplnenú o prepracovaný príbeh a detektívne prvky.

Kde je Batman?

Všetkých fanúšikov drsného boháča lámajúceho kosti zloduchom musíme hneď na začiatku sklamať. Batman je mŕtvy a na scéne sa objaví štvorica kladných hrdinov, ktorých ovládnete práve vy.

Na vašich pleciach teda bude nielen vyšetrovanie tejto nemilej udalosti, ale zároveň sa budete musieť postarať o bezpečné ulice Gotham City. Vo svojej podstate je tak pokračovanie zhodné s predchádzajúcimi hrami, mení sa len príbeh a postava, s ktorou budete bojovať a túlať sa nočnými ulicami tohto depresívneho mesta.

Výber hernej postavy je len a len na vás, každá má svoje špecifické vlastnosti, odlišný štýl súboja a obľúbenú zbraň. Páči sa vám akrobatický Nightwing, inteligentná Batgirl, agresívny Red Hood, alebo Robin?

Každá z postáv je skutočne odlišná a štýl hry sa pri nich mierne líši. Podstata ale zostala zachovaná, budete sa presúvať mestom, veľmi veľa bojovať, hľadať rôzne indície, plniť úlohy a veľa rozprávať a počúvať.

Tu by sme sa na chvíľu zastavili, keďže najslabšou stránkou hry je jej scenár. Pritom ku grafike, výprave a súbojom nemáme najmenšie výhrady, no to veľké množstvo rozhovorov pôsobí prinajlepšom len veľmi čudne.