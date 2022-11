LUIZA - nová školiaca miestnosť na Žilinskej univerzite v Žiline

Silná výpočtová technika, praktické cvičenia na mieru, e-learning spĺňajú aj náročné požiadavky výskumníckych skupín a doktorandov.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) vzdeláva v oblasti umelej inteligencie (AI), strojového učenia (ML) a kybernetiky študentov, výskumníkov aj učiteľov. V novobudovanej školiacej miestnosti LUIZA (Laboratórium umelej inteligencie na UNIZA) v Univerzitnom vedeckom parku (UVP UNIZA) prebiehajú vzdelávacie kurzy hybridnou formou (prezenčnou aj dištančnou). Študenti riešia aj zložité výpočtové úlohy, pripojiť sa môžu i z domu, na vopred dohodnutý čas.

Zázemie s kvalitným hardvérovým vybavením

„Podarilo sa nám vytvoriť zázemie s kvalitným hardvérovým vybavením, ktoré splní aj náročné požiadavky výskumníckych skupín a doktorandov. V laboratóriu LUIZA môžu využívať výpočtovú techniku s grafickými kartami RTX3060, ktorá obsahuje 3 584 CUDA jadier využiteľných pre náročné výpočty či simulácie,“ povedal prof. Róbert Hudec z FEIT UNIZA.

„Súčasťou laboratória sú aj dve výkonnejšie karty RTX3080, každá s 8704 jadrami, takže laboratórium s 21 počítačmi ponúka viac než 90 000 CUDA jadier. Študenti, ktorí potrebujú riešiť úlohy vo veľkej výpočtovej sile, si môžu rezervovať počítač od štvrtka do nedele,“ doplnil Hudec.

(zdroj: Vladimír Bulej)

Letná škola strojového učenia ako pilotné overenie „bledned learning-u“ AI a ML

Školiaca miestnosť vznikla vďaka rozvojovému projektu Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA, financovanému z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Začiatkom septembra sa v nej uskutočnila Letná škola strojového učenia ako pilotné overenie „bledned learning-u“ AI a ML (umelej inteligencie a strojového učenia). Najpopulárnejšou metódou v pomere efektivity a úspory času „blended learning“ sa aktuálne vzdelávajú študenti v letnej škole až do konca novembra 2022.

Laboratórium LUIZA sa taktiež 3 dni v týždni využíva aj na výučbu v oblasti počítačovej grafiky a programovania, pričom študenti riešia i zložitejšie výpočtové a kreatívne úlohy. Ďalšie dni ju môžu využívať doktorandi alebo výskumníci pri riešení svojich doktorských prác alebo vedeckovýskumnej činnosti. Na výkonnejšie počítače sa môžu prihlásiť zo svojho počítača z domu a využívať tak výpočtový hardvér laboratória LUIZA vzdialene.

Nová, hybridná forma vzdelávania na UNIZA

Slávnostné otvorenie laboratória LUIZA sa uskutočnilo 11. 11. 2022 v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity. Kvalitný zámer projektu, ktorý pripravuje študentov na povolania budúcnosti vyzdvihol aj Ján Čelko, rektor UNIZA a ďalší pozvaní hostia: Pavol Rafajdus, prorektor pre vedu a výskum, Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, Katarína Zábovská, riaditeľka Univerzitného vedeckého parku.

O jeho význame a inovatívnej forme vzdelávania bližšie informovali: Róbert Hudec, zodpovedný riešiteľ projektu z FEIT UNIZA, Michal Gregor a Milan Straka z LUIZA UNIZA, Lucia Hrebeňárová, riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV UNIZA).

„Nová, hybridná forma vzdelávania je pre budúce povolania našich študentov nevyhnutnosťou. Mať k dispozícii kvalitné technické zázemie a podporu odborníkov je pre všetkých, ktorí chcú napredovať v nových technológiách, veľkým benefitom. Je to hlavne o časovom manažmente - učím sa, keď potrebujem a mám čas,“ dopĺňa prof. Róbert Hudec, ktorý s nadšením investuje čas do nových foriem vzdelávania rovnako ako do šikovných ľudí a študentov.

Žilinská univerzita v Žiline patri medzi technologicky najpokročilejšie univerzity na Slovensku. Vďaka rôznym zaujímavým odborom pripravuje svojich študentov na pracovný trh budúcnosti už dnes.

Výučba prebieha v podnetnom prostredí moderne zariadeného kampusu a aulách.

UNIZA vzdeláva takmer 8000 študentov na 7 fakultách:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Strojnícka fakulta

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Stavebná fakulta

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta humanitných vied

Kliknite na web UNIZA a pozrite si bližšie informácie o štúdiu na univerzite. V tomto roku otvorila 70. akademický rok.

