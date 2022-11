Zem je preľudnená, hovorí demograf Bleha. Prečo by to malo zaujímať aj Slovákov?

Na svete je osem miliárd ľudí. Túto hranicu sme mohli prekročiť pred dvoma týždňami, ale možno ju prekonáme až v decembri. OSN stanovila symbolicky dátum 15. novembra, keď na svete pribudne osemmiliardtý človek.

O tom, či môže osem miliárd ľudí žiť udržateľne a o budúcej populácii Slovenska sme sa rozprávali so slovenským demografom BRANISLAVOM BLEHOM. Prezradil aj dosiaľ nezverejnené predpovede o tom, ako bude vyzerať populácia Slovenska v roku 2080.

Je prekročenie hranice ôsmich miliárd ľudí dôvodom na oslavu alebo je to skôr vyzýva na opatrnosť?

Môže nás tešiť ako míľnik, ale na druhej strane musíme mať aj isté obavy. Počet obyvateľov Zeme je už pomerne dosť vysoký vzhľadom na to, ako sa osem miliárd ľudí podieľa na zmene klímy a akú majú ekologickú stopu.

Nie je to tiež dôkaz, že sa ľudstvu darí, že rastie priemerná dĺžka života a umiera menej detí?

Nárast strednej dĺžky života v demografii považujeme za jeden z najväčších úspechov ľudstva. Voľakedy zomierala polovica detí do pätnásteho roku života. Ešte pred dvesto rokmi na Slovensku zomrelo do prvého roku života aj tristo detí z tisíc. Dnes je to päť-šesť detí. Určite nie sme v červenej knihe ohrozených druhov, pretože by nás bolo málo. A to nás istým spôsobom aj ohrozuje.

Ako?

Tých osem miliárd ľudí a neskôr deväť a desať miliárd jednak potrebuje jesť, čiže potrebuje zaberať nejakú voľnú pôdu. Na druhej strane ľudstvo bohatne, narastá stredná trieda. Počet ľudí v nej by mal čochvíľa prekročiť päť miliárd. A všetci títo ľudia samozrejme chcú výdobytky moderných čias. Chcú auto, klimatizáciu, čoraz viac ľudí chce cestovať, prudko stúpajú počty transoceánskych letov. A to nie je dobrá správa.

Je väčší problém to, ako Zem využívame, než to, koľko nás je?