Test: Poco F4 GT je skvelý smartfón pre hráčov, chýba mu len lepší fotoaparát

Hodnotenie 9 / 10 Poco F4 GT Páči sa nám: nezvyčajný a pekný dizajn dodatočné ovládacie prvky vysoký výkon a dobré chladenie dobrý hlavný fotoaparát cena Nepáči sa nám: fotoaparát bez optického priblíženia

Produkt na test poskytla spoločnosť Xiaomi

Má krásny a hlavne nezvyčajný dizajn, vynikajúci hardvér, robí veľmi pekné fotografie a výrobca ho vybavil aj neštandardnými ovládacími prvkami. Aj napriek tomu zaň zaplatíte výrazne menej, ako by ste čakali.

Poco ako značka patriaca čínskemu gigantovi Xiaomi pokračuje presne tam, kde Xiaomi pred pár rokmi skončil – snaží sa priniesť prémiové zariadenie dostupné pre masy bez neobmedzeného rozpočtu.

S modelom F4 GT sa to firme aj úspešne darí. Má síce pár drobných chýb krásy, no aj niekoľko mesiacov po svojom uvedení na trh patrí do kategórie najvýhodnejšej kúpy a pre fanúšikov hier je jedným z najlepších dostupných modelov.

Preč s nudným dizajnom

Obrovský displej natiahnutý od jednej strany k druhej, extrémne tenký rám a čo najmenšia hrúbka. Tento opis môžeme pokojne použiť na väčšinu súčasnej produkcie smartfónov, bez rozdielu výrobcu.