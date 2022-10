Peter Laco z Telekomu: Slovenské firmy zažívajú veľké útoky hekerov

Jeden útok mieril aj na Slovak Telekom.

Slovak Telekom je jedným z najväčších IT poskytovateľov na Slovensku a táto oblasť tvorí až 40 percent jeho celkového biznisu. Počas pandémie zriadil covidovú komisiu, ktorá prehodnocovala situáciu každého zákazníka a v čase konfliktu na Ukrajine zas zachytil viaceré útoky hekerov na slovenské mediálne domy.

„Vždy hovorím, že nie je otázka, či útok nastane, ale kedy nastane. Aj keď útok na nás bol pomerne agresívny, obstáli sme dobre. Spravili sme komplexnú forenznú analýzu a prijaté opatrenia sme hneď pretavili do služieb zákazníkom,“ reaguje riaditeľ pre B2B divíziu Slovak Telekom PETER LACO na otázku ohľadom hekerského útoku, ktorý Telekom zažil v júni.

Kým v prípade hlasových či dátových služieb ponúkate jednoznačne definované balíky, vaše nové produktové portfólio T-Biznis je pre každého klienta na mieru. Ako vyzerá začiatok spolupráce?

Začíname stretnutím, na ktorom sa snažíme pochopiť potreby zákazníka a prispôsobiť to odvetviu, v ktorom podniká. Pre každého hľadáme produkt alebo službu, ktorá bude podporovať jeho biznis.

“ Mali sme covidovú komisiu, ktorá sa pozerala na to, ako pomôcť zákazníkom, aby sme ich nedostali na kolená. „ Peter Laco, Telekom

Pre koho je určený?

Pre všetkých od malých rodinných firiem až po ministerstvá.

Je dostupný v celej republike?

Áno, sme na celom Slovensku a dokopy máme stovky zákazníkov. V každej pobočke máme ľudí, ktorí sa starajú o firemnú klientelu a máme zvlášť zriadené aj call centrá určené pre biznisovú klientelu. Od určitej veľkosti má každý zákazník prideleného vlastného account manažéra, ktorý sa o neho stará.

Prístup ku klientom teda môže vyzerať rôzne?

Nie nevyhnutne. Rozdiel je skôr v tom, že čím je zákazník menší, tým menej vie, čo potrebuje, pretože to vníma len po povrchu. Čím je väčší, tým lepšie má zadefinované ako, prečo a s kým chce niečo robiť. Keď je niekto malý, nerozprávame sa s ním o komplikovaných technických vychytávkach, pretože si myslíme, že sa má sústrediť na svoje podnikanie a nie na to, aby si definoval siahodlhé podklady, ako má čo vyzerať. Vychádzame z toho, že my vieme, ako má čo fungovať a sme schopní ponúkať služby, ktoré riešia potreby klienta bez toho, aby sa tým musel detailne zaoberať.

Čo v prípade, ak v tom má firma neporiadok a ledva si pamätá prístupové heslá?

Stačí, že pociťuje nejakú potrebu, so zvyškom sa dá pomôcť. Firme vieme ukázať, aké sú aktuálne trendy a na čo všetko by mala myslieť. Nie sme však len reakciou na potrebu, pretože v prípadoch ako bezpečnosť už môže byť neskoro. Snažíme sa vopred a iniciatívne smerovať zákazníka do vecí, ktoré podľa nás má mať vyriešené.

Koľko práce môže klient nechať na vás a koľko pozornosti tomu bude musieť naďalej venovať?

Máme zákazníkov, ktorým manažujeme celú IT infraštruktúru a s množstvom z nich fungujeme v hybridnom režime, keď ich IT len dohliada a exekúcia je u nás. Už dlho nie sme len telekomunikačným operátorom, pretože signifikantnú časť našich príjmov tvorí IT, dokopy až 40 percent celkového biznisu.

Snažíte sa klientov aj vzdelávať a viesť ich k tomu, aby si dokázali robiť veci sami?

Súčasťou každej spolupráce sú pravidelné reporty. Zákazník tak vidí, čo sa deje v jeho infraštruktúre a sám môže urobiť akékoľvek rozhodnutia, ktoré potrebuje.

S čím všetkým zákazníkom viete pomôcť?

Mobilné a fixné služby, cloud, bezpečnosť, assesment, SOC (Security Operations Center), digitálna infraštruktúra a IoT (Internet of Things). Aktuálnym trendom je zmena spôsobu pripojenia a to, že zákazníci chcú mať inú sieť.

Má byť klient schopný povedať, čo potrebuje alebo mu to viete po dostatočnej analýze povedať aj vy?

Sú zákazníci, ktorí majú úplne jasno. Niektorí však majú len pocit a nechajú si poradiť od nás. Vždy rozhoduje to, v akom stave sa zákazník nachádza.

Pre aké firmy je to vhodné a pre aké nie? Máte definovanú minimálnu či maximálnu veľkosť, prípadne oblasti, v ktorých to dáva zmysel?

Ťažko povedať, pretože aj firma s dvomi osobami vie točiť milióny eur a môže byť predmetom záujmu hekerov. Pre ňu je bezpečnosť otázkou existencie. Okrem toho máme produkty, ktoré nie sú pre každého. Napríklad pomáhame získavať zákazníkov našim zákazníkom. Príkladom je market locator, v rámci ktorého robíme kampaňový manažment a cez geolokáciu sa pozeráme na to, kto sa pohybuje okolo ich kamennej pobočky. Vtedy ho vieme adresovať. Napríklad mu pošleme zľavový kód alebo niečo ďalšie. Vieme vyselektovať aj skupinu ľudí podľa veku a niečo poslať len im. Sme prvý operátor na Slovensku, ktorý spolupracuje s Googlom a dokáže efektívne komunikovať priamo s koncovým zákazníkom.

Na tlačovke k predstaveniu značky T-Biznis ste povedali, že vaše riešenia dokážu klientom poskytnúť zvrat a ušetriť náklady aj pomôcť v rozvoji biznisu. Viete uviesť príklad?

Zásadným zlomom pre zákazníka môže byť napríklad migrácia do cloudu.

“ Ak už máme nakúpené technológie a stačí to len zapnúť, viazanosť nie je potrebná. „ Peter Laco, Telekom

Viaceré služby ponúka aj konkurencia a niečo si vie zákazník urobiť aj sám. V čom je pridaná hodnota od vás?

Keďže sme súčasťou skupiny Deutsche Telekom, sme jednou nohou v zahraničí, no druhou nohou sme u nás, sme lokálni. Mnohé firmy majú tímy v krajine ako India či inde, my sme všetci na Slovensku a zákazník je s nami spojený viac. Sme teda flexibilnejší aj viac pri ňom.

Dokážete reagovať aj na mimoriadne situácie ako covid či inflácia? Predsa len, v každej krajine to vyzerá inak kvôli opatreniam či podpore štátu, preto je lokálnosť zrejme nevyhnutná.

Nie je naším cieľom potopiť zákazníka len preto, aby nám zaplatil maximálnu sumu. V čase covidu sme boli veľmi konštruktívni a rozumeli sme tomu, že firmy majú problém. Vždy sme sa snažili nájsť riešenie, ktoré im umožnilo predĺžiť si zmluvu alebo si odložiť splátku. Mali sme dokonca covidovú komisiu, ktorá sa pozerala na to, ako pomôcť zákazníkom, aby sme ich nedostali na kolená.

Hodnotili ste každého zákazníka zvlášť?

Áno, ak bol v problémoch, tak sme sa pozerali na to, ako mu vieme pomôcť. Veľa segmentov bolo úplne zatvorených a špecificky na tom boli aj oblasti ako taxislužby či pekárne.

Je v prípade T-Biznisu viazanosť alebo sa dá skončiť zo dňa na deň?

Ako v čom. Ak máme niečo vybudovať a starať sa o to my, je logické, že to vzniká počas dlhšieho obdobia a viazanosť musí existovať. Tiež kvôli niektorým riešeniam musíme nakúpiť technológie, čo je investícia. Ak ich už máme a stačí to len zapnúť, viazanosť nie je potrebná.

Pri tvorbe stratégie pre T-Biznis ste si robili prieskum, ktorý ukázal, že v uplynulých rokoch narástol počet kybernetických hrozieb a spoločnosti sa viac začali zaujímať o služby kybernetickej ochrany. Ako im viete pomôcť v tejto oblasti?

Vždy začíname zisťovaním zraniteľnosti a na základe toho vieme určiť ďalší smer. Napríklad DDoS ochrana, manažovaná wi-fi, manažovaná lanka, firewall či SOC. V rámci bezpečnosti sme jeden z mála hráčov, ktorý dokáže pokryť všetko od základnej konektivity až po SOC.

V nedeľu 26. júna ste si v oblasti kybernetických hrozieb prešli krstom ohňom, keď ste sa stali terčom rozsiahleho kybernetického útoku. Malo to vplyv aj na zvýšenie kvality vašich služieb, viete vďaka tomu pomôcť klientom viac ako predtým?

Vždy hovorím, že nie je otázka, či útok nastane, ale kedy nastane. Poučili sme sa z toho, ale treba si zároveň spomenúť, ako to vyzeralo. Naďalej nám fungovala sieť, zákazníci sa dovolali a ich dáta zostali v bezpečí. Aj keď bol útok pomerne agresívny, obstáli sme dobre. Spravili sme komplexnú forenznú analýzu a prijali sme patričné opatrenia. Čiže všetky riešenia, ktoré sme nadobudli skúškou ohňom, sa hneď pretavili aj do služieb zákazníkom.

K akým útokom dochádza na strane zákazníkov?

Situácia na Ukrajine sa napríklad ukázala ako predpolie hybridnej vojny. Slovenské firmy začali byť pod obrovským tlakom. Registrovali sme zvýšený záujem viacerých spoločností o zabezpečenie ich IT infraštruktúry a snahu o zastavenie možných kybernetických útokov. To viedlo k tomu, že sme postupne začali odchytávať veľké útočné formácie, ktoré by ich inak úplne odstavili a znemožnili im fungovanie.

Tento článok vám prináša Slovak Telekom.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.