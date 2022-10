Musk ponúkol, že kúpi Twitter za pôvodne dohodnutých 44 miliárd dolárov

Miliardár sa pokúšal z pôvodnej dohody vycúvať.

NEW YORK. Obchodovanie s akciami Twitteru bolo v utorok načas zastavené, keďže akcie prudko vzrástli po správach, že Elon Musk po mesiacoch právnych sporov pristúpi ku kúpe spoločnosti za 44 miliárd dolárov. Správu založenú na anonymných zdrojoch prvýkrát priniesla agentúra Bloomberg News.

Článok pokračuje pod video reklamou

Musk bude pokračovať v ponuke na kúpu spoločnosti za 54,20 USD za akciu. Pred zastavením obchodovania akcie vyskočili takmer o 13 percent na 47,95 USD za akciu.

Podľa správy Musk v utorok poslal Twitteru list s ponukou na dokončenie obchodu, ktorý už má súhlas akcionárov, za pôvodnú cenu.

Twitter potvrdil, že ponuku od Muska dostal. "Zámerom spoločnosti je túto transakciu uzavrieť za stanovenú cenu," uviedol hovorca Twitteru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jedovatú pilulku Muskovi nedali. Prečo naozaj kúpil Twitter? Čítajte

Musk ešte v apríli ponúkol, že Twitter odkúpi, no neskôr sa pokúsil z dohody vycúvať, tvrdiac okrem iného to, že na sociálnej sieti je omnoho viac falošných účtov, ako firma uvádzala. Podľa Twitteru sa tým Musk snažil zakryť to, že akvizíciu už nepovažoval za atraktívnu.

Twitter sa tak rozhodol zažalovať Muska a žiadal dokončenie akvizície. Musk reagoval protižalobou a obvinil Twitter zo zavádzania jeho tímu v otázke skutočného počtu používateľov.

Začiatok súdneho procesu s cieľom prinútiť Muska kúpiť Twitter bol na súde v Delaware naplánovaný na 17. októbra.

"Je to jasná známka toho, že Musk si uvedomil, že víťazstvo nad vedením Twitteru na súde je veľmi nepravdepodobné a že táto transakcia v hodnote 44 miliárd dolárov sa tak či onak uskutoční," uviedol analytik Dan Ives zo spoločnosti Wedbush.