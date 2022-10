Einsteinovi sa nepáčila divná kvantová mechanika. Nobelovu cenu získali vedci, ktorí dokázali jej platnosť

Juraj Tekel hovorí o Nobelovke za fyziku.

Nobelovu cenu za fyziku dostali vedci, ktorí potvrdili to, čo sa nepáčilo Albertovi Einsteinovi ani Erwinovi Schrödingerovi.

"Tohtoročný objav je možné pochopiť so stredoškolskou matematikou a trochou snahy," hovorí pre denník SME teoretický fyzik JURAJ TEKEL z Katedry teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Laureáti Alain Aspect z Francúzska, John Francis Clauser z USA a Rakúšan Anton Zeilinger sa dlhé roky venovali experimentálnemu potvrdeniu teórie kvantovej mechaniky.

Tekel rozhovore vysvetľuje, prečo je kvantová mechanika divná, aký prínos majú ocenené výskumy a prečo bola Schrödingerova mačka žartom.

Musí mať človek špeciálny mozog, aby rozumel kvantovej mechanike?

Mne sa zdá, že z posledných Nobelových cien je táto jedna z tých najprístupnejších. Najmä v tom, že ak by jej človek chcel porozumieť aj technicky, je to celkom jednoduché. Sú to veci, ktoré sa na vysokej škole učia v bakalárskom kurze. Porozumie tomu aj šikovný stredoškolák či stredoškoláčka.

Pred dvomi rokmi získali cenu vedci za výskum o čiernych dierach, to nie je pre ľudí pochopiteľnejšie ako kvantová mechanika a previazané častice?

Za tým je ťažká matematika. Človek by musel roky pracovať, aby jej technicky porozumel. Tohtoročný objav je možné pochopiť so stredoškolskou matematikou a trochou snahy.

Pri tomto mi napadá vtip o teórii relativity, ale aplikujem ho na kvantovú mechaniku. Stretnú sa dvaja profesori a jeden hovorí: Počuj, ja fakt nerozumiem teórii kvantovej mechaniky. Druhý na to: No počkaj, ja ti to vysvetlím. A prvý ho preruší: Veď vysvetliť ju viem aj ja, ale vôbec jej nerozumiem.

Aj Richard Feynman hovoril: ak si niekto myslí, že rozumie kvantovej mechanike, tak nerozumie kvantovej mechanike. Tohtoročné ocenené experimenty nie je ťažké technicky opísať. Ale je ťažké vysvetliť, prečo sa to tak deje. Tomu momentálne nerozumie nikto.