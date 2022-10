Asteroid môžeme odkloniť aj pomocou jadrových zbraní, vraví expert na asteroidy

Rozhovor s Humbertom Campinsom.

Potenciálne nebezpečné asteroidy skúmame najviac, aby sme ich v prípade potreby vedeli od Zeme efektívne odkloniť, hovorí v rozhovore pre SME odborník na asteroidy HUMBERTO CAMPINS. Dodáva, že nedávna úspešná DART misia je len prvým testom techniky odklonu.

V rozhovore tiež vysvetľuje, prečo nebezpečný asteroid netreba rozbiť, akú úlohu má pri odklone Slnko a prečo treba politikom možnosť vesmírnej hrozby pripomínať.

„Asteroidy sú skvelým zdrojom nerastných surovín, vďaka nim máme vo vesmíre potenciál vytvoriť sebestačnú ekonomiku,“ hovorí americký expert.

NASA tento týždeň oznámila úspech misie Double Asteroid Redirection Test (DART), pri ktorej sonda narazila do asteroidu, vďaka čomu zmenila jeho obežnú dráhu. Prečo sa DART misia uskutočnila a v čom je dôležitá?

Asteroidy padajú na zem. Už sa to stalo a stane sa to znovu. Naša generácia nemusí mať obavy, pretože šance, že Zem zničí počas nášho života, sú veľmi nízke. Ako civilizácia však tejto hrozbe čelíme. Pád asteroidu mal devastačné dôsledky v dávnych dobách dinosaurov a podobný scenár sa zopakuje aj s ľudstvom, ak tomu nezabránime. Je to jedna z mála prírodných katastrof, ktorým vieme predísť.

DART misia je prvým testom techniky odklonenia asteroidu. Ak teda bude niekedy v budúcnosti Zem podobný asteroid ohrozovať, vieme zmeniť jeho smer tak, aby nás netrafil. Práve DART misia je veľmi dôležitým krokom k tomu, aby sme boli na podobný scenár pripravení.

Má NASA po úspešnej zrážke s asteroidom Dimorfos nejaké ďalšie plány?

Európska kozmická agentúra teraz stavia vesmírnu loď Hera, ktorú za rok a pol vyšle na asteroid Dimorfos, kde bude skúmať následky zrážky DART misie. Bude to ako vyšetrovanie miesta zločinu. Hera bude hľadať krátery, zmeny v rotácii a obežnej dráhe asteroidu. Vďaka týmto zisteniam budeme vedieť lepšie odhadnúť veľkosť, rýchlosť a smer sondy, ktorú by bolo treba zraziť s asteroidom ohrozujúcim Zem.

Aký by mal pád asteroidu ako Dimorphos na Zem vplyv?