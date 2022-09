Klik: YouTube rozpúta bitku s TikTokom

Komentovaný prehľad technologických správ.

YouTube ide do otvorenej vojny

Služba YouTube ide do otvorenej vojny s TikTokom. Snaží sa z konkurenčnej platformy odlákať tvorcov. Zákerne im ponúka peniaze za obsah, ktorý tvoria a na ktorom zarába peniaze.

YouTube oznámil, že pre tvorcov krátkych videí, ktorí splnia pomerne mierne podmienky na počet odberateľov a zhliadnutí bude prerozdeľovať podiel tržieb, ktoré zarobí na reklame zobrazovanej pri krátkych videách.

TikTok má dnes na odmeňovanie tvorcov fond, z ktorého rozdeľuje fixnú sumu pre čoraz väčšiu množinu tvorcov. Podmienky YouTube budú voči tvorcom obsahu pravdepodobne oveľa štedrejšie a môžu z TikToku odlákať kľúčových hráčov.

Z dlhodobého hľadiska je YouTube pre TikTok pravdepodobne najväčším konkurentom. Najmä preto, že už dnes má dobrý systém na odporúčanie obsahu a silnú bázu používateľov. Ak by k sebe dotiahla dosť tvorcov krátkoformátového videa, mohla od TikToku odlákať používateľov.

Adobe kupuje dizajnérsky nástroj Figma

Firma Adobe, ktorá okrem iného vyrába grafické nástroje Photoshop či Lightroom, kúpila za 20 miliárd dolárov nástroj Figma.

Figmu požívajú najmä dizajnéri softvéru či webových stránok, aby vytvorili náčrty, alebo kompletné návrhy toho, ako má budúci softvér vyzerať. Tieto návrhy potom preberajú vývojári. Figma dokázala za niekoľko rokov vytvoriť špecializovaný nástroj, ktorý začal z trhu vytláčať napríklad aj produkty od Adobe.

Adobe tak kupuje jedného z najvýznamnejších konkurentov a je otázka, či americká Federálna obchodná komisia (FTC) túto akvizíciu schváli alebo zastaví.

Kľúčová kryptomena sa očistila

Kryptomena Ethereum sa dokázala zbaviť energeticky najnáročnejšej časti svojho ekosystému. Po septembrovej aktualizácií zvanej Merge sa zmenilo jej vnútorné fungovanie a na zabezpečovanie jej chodu už nie je potrebný obrovský výkon počítačov. Energetická spotreba siete klesla o viac ako 99 percent.

Fakt, že sa tak veľký projekt dokázal hladko zbaviť závislosti od energeticky neefektívneho zabezpečovania transakcií je dobrou správou pre celý ekosystém okolo kryptomien.

Teraz už ostáva vyriešiť otázky okolo spravovania, dôvery zákazníkov, centralizácie či škálovania. Krypto odtlačilo jeden z najväčších balvanov. Ostávajú už len všetky ďalšie.

Správičky

Adobe pripravuje konkurenciu pre službu Descript v podobe Project Shasta. Ide o online platformu, ktorá umožní nahrávať audio a video aj ho priamo editovať a to cez textový editor.

Veľký prieskum o sociálnej siete LinkedIn na Slovensku ukázal, ako sociálna sieť vlastnená Microsoftom pomaly nahrádza pre určitú skupinu profesionálov Facebook. LinkedIn má na Slovensku viac ako 700-tisíc používateľov. (Stratégie)

Kto sú používatelia slovenského LinkedInu. (zdroj: Go4Insight)

Vyšli recenzie na Apple Watch Ultra. Keďže ide o prvý model pre extrémnych športovcov, viacerí v hodnoteniach ocenili prvý pokus. No na to, aby Ultra mohli naozaj spoľahlivo používať, im ešte chýba pár funkcií ako sú napríklad offline mapy alebo dlhšia výdrž batérie. (The Verge)

