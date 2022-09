Navrhuje softvér pre misiu NASA: Bez ľudí na palube môžeme trochu viac riskovať

Čím je niečo jednoduchšie, tým menšia je šanca, že sa to pokazí, vraví Brandon Haber vedúci letového softvéru misie NASA. (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Najťažšie na vývoji vesmírnej lode je urobiť ju čo najjednoduchšiu, hovorí pre denník SME softvérový inžinier BRANDON HABER. Vedie vývoj letového softvéru pre misiu Dragonfly, pri ktorej na najväčšom mesiaci Saturnu poletí trojmetrová helikoptéra.

Mesiac Titan ľudí zaujíma, pretože na ňom panujú podmienky vhodné pre vznik života. Hoci naň nejdú s cieľom objaviť organizmy, stať sa môže čokoľvek, vraví Haber.

Je pravda, že keby som si nasadila krídla, mohla by som len tak vzlietnuť a lietať na mesiaci Titan?

Jednoznačne áno. Titan má dostatočne hustú atmosféru a dosť slabú gravitáciu, aby na ňom ľudia mohli lietať. Bola by vám tam síce veľká zima, ťažko by ste dýchali, ale leteli by ste.

Bude ľahké lietať tam aj pre helikoptéru, ktorej softvér vyvíjate?

Presne preto tam chceme poslať takúto misiu. Chceme na Titane navštíviť viac miest, aby sme mu lepšie porozumeli. Rozmýšľali sme naň dostať aj nejaké vozidlo na kolieskach ako rover na Marse, ale vďaka správnym podmienkam sme sa rozhodli lietať.

Budete helikoptéru ovládať podobne, ako ľudia ovládajú drony na Zemi?