Zoom: Záhadná hviezda Betelgeuze len nedávno zmenila farbu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stále nás mätie. Najskôr sa nám zdalo, že vzdialená hviezda Betelgeuze pohasla. Potom, že môže každú chvíľu vybuchnúť. A teraz vedci hovoria, že tento dnes typický príklad červeného nadobra ešte pred dvomi tisíckami rokov červeným vôbec nebol. Betelgeuze bola žltá hviezda.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom znovu vyberieme za záhadami hviezdy Betelgeuze, zistíme, prečo je cvičenie pre deti také dôležité a dozvieme sa, prečo je vitamínové vapovanie problémom.

Krátke správy z vedy

Archeológovia narazili na rozsiahle dôkazy o prehistorickej aktivite dávnych lovcov. Vďaka satelitným záberom narazili na severe Saudskej Arábie a juhu Iraku na 350 štruktúr, ktoré kedysi využívali lovci. Sú to akési nízke kamenné múry staré až desaťtisíc rokov, ktoré zrejme navádzali zvieratá k miestam, kde by sa ľahšie ulovili.

Vedci vytvorili atómy, ktorých teplota je až trimiliardykrát nižšia ako medzihviezdny priestor. Cieľom fyzikov je totiž preskúmať vlastnosti kvantového magnetizmu. K tomu potrebujú atómy yterbia schladené na jednu miliardtinu stupňa nad absolútnou nulou.

Diamantový dážď môže byť v kozme bežnejší, než sme sa domnievali. Vedci sa totiž pokúšali napodobniť podmienky, ktoré by mohli panovať na exoplanétach. Keď do chemického mixu pridali kyslík, zistili, že relatívne ľahko vzniká takzvaný diamantov dážď.

Webbov teleskop priniesol svoj prvý záber exoplanéty. Nie je to síce prvé priame pozorovanie vzdialenej planéty, no nový vesmírny ďalekohľad to zvládal relatívne rýchlo a s dobrými detailmi. Pozorovanou exoplanétou je HIP 65426 b veľká ako Jupiter, vzdialené zhruba 350 svetelných rokov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.