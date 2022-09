Klik: Google zabudol, aká dôležitá je dôvera. Twitter má nové problémy

Komentovaný prehľad technologických správ.

Sága Twitteru a Muska má nového hráča

Twitter logo. (zdroj: SITA/AP)

Twitter zas nemal dobrý týždeň. Začalo to ešte minulý týždeň (ok, začalo to, keď o sociálnu sieť prejavil záujem Elon Musk, ale o tom sme sa už v Kliku rozprávali niekoľkokrát), vtedy sa verejne prihlásil ako whistleblower bývalý šéf bezpečnosti platformy - Peiter Zatko, známy tiež ako hacker Mudge.

Nový šéf Twitteru Parag Agrawal ho pred 18 mesiacmi spolu s viacerými manažérmi prepustil. Zatko v 84-stranovej sťažnosti podanej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC), ministerstvu spravodlivosti a Federálnej obchodnej komisii (FTC) tvrdí, že zo strany Agrawala a ďalších vedúcich pracovníkov spoločnosti došlo k hrubej nedbanlivosti pri ochrane používateľských údajov, zavádzaniu vládnych úradníkov a porušeniu pravidiel FTC.

V skratke, Zatko obvinil aktuálne vedenie Twitteru z nedodržiavania štandardov kyberbezpečnosti, ktoré ohrozujú aj bezpečnosť krajiny (takmer všetci americkí politici aj inštitúcie majú na sieti účet). Americký kongres už vypísal verejné vypočutie Zatka na 13. septembra.

Zatko je podľa viacerých kontrovezná postava. Na jednej strane ho uznávajú ako hackera, ale objavili sa opisy udalostí, ktoré ukazujú, že má najlepšie dni za sebou.

Na rozdiel od whistleblowerky Frances Haugenovej z Meta, ktorá si zo sebou ako dôkaz vyniesla tisícky dokumentov, ktoré potvrdzovali, čo vravela, Zatko také dôkazy nemá, len slovo proti slovu.

To znamená, že dokumenty si bude musieť americká vláda vyžiadať a hľadať v nich nezákonné postupy, čo nebude jednoduché ani rýchle.

Elon Musk rýchlo využil Zatkove priznanie vo svojom spore s Twitterom. Pre pripomenutie, Musk chce odstúpiť od zmluvy, ktorá ho zaväzuje zaplatiť 44 miliárd dolárov za Twitter, ktorého aktuálna trhová hodnota je necelých 30 miliárd.

Najprv sa Muskovi právnici pokúšali postaviť obhajobu na tom, že Twitter má na sieti veľa botov, ale aj Zatkovo podanie skôr dalo za pravdu Twitteru. Sieť vykazuje podiel botov z podmnožiny aktívnych a "monetizovateľných" používateľov (mDAU).

Avšak obvinenia, ktoré vyniesol Zatko dovoľujú Muskovi zmeniť taktiku a teraz žiada súd, aby upravil svoje podanie a argumentoval tým, že od zmluvy môže odstúpiť, lebo Twitter klamal SEC aj FTC. To síce znie ako lepšia taktika, no právnici upozorňujú, že je to ťažšie dokázateľné, najmä, keď Zatko nemá konkrétne dôkazy.

Súdny proces medzi Muskom a Twitterom je naplánovaný na 17. októbra. Medzitým vyšli cez týždeň dve správy, ktoré tiež nepomáhajú sieti.

Prvá odhalila ako sa Twitter pokúšal vybudovať klona OnlyFans so zamknutým obsahom pre dospelých, ale pre hrozbu detskej pornografie musel projekt stopnúť.

Druhá ukázala, ako sa rozpadol plán boja proti extrémizmu, keď Musk prejavil záujem o akvizíciu sociálnej siete.

Google očiernil a potom zahodil zákazníka

Google. (zdroj: SITA/AP)

Muž, ktorého New York Times v článku pomenovali menom Mark mal obavy o zdravie svojho malého dieťaťa. Intímne partie pokryla vyrážka. Otec odfotil zasiahnuté partie a snímky poslal cez email lekárovi.

Jeho telefón však snímok automaticky uložil do cloudovej služby Googlu, kde obrázky analyzuje umelá inteligencia. Robot sa snaží nájsť obrázky, ktoré vytvárajú ľudia zneužívajúci deti. Keďže na Markovej fotke bolo vidieť intímne časti malého dieťaťa, systém ju vyhodnotil ako podozrivú a poslal ju na posúdenie ľudskému moderátorovi.

Človek tiež vyhodnotil obrázky ako podozrivé a rozbehol štandardný proces, akým Google zasahuje proti ľuďom podozrivým zo šírenia detskej pornografie. Markovi úplne zamrazil účet, čo v jeho prípade znamenalo zrušenie emailu, zmazanie dokumentov v cloude a aj telefónneho čísla, ktoré mal zabezpečené cez službu Google Fi.

Fotografia potom so všetkými doplnkovými materiálmi putovala na miestnu políciu.

Mark po zmazaní mailu a čísla ostal bez prístupu k celému digitálnemu životu. Pokúšal sa Google žiadať o prehodnotenie prípadu, čo firma opakovane odmietla aj po tom, ako policajt potvrdil, že Mark nie je sexuálny predátor a zákony neporušil. Google tvrdí, že účet obnoviť nemusí a nechce.

Debata o tom, či je v poriadku, že Google analyzuje každú jednu fotku a tie najcitlivejšie potom ukazuje na posúdenie zamestnancom je komplikovaná. Snaží sa vyvážiť dve citlivé hodnoty a nie je jasné, kde medzi nimi nakresliť čiaru.

Koľko detí by tento systém musel zachrániť z hroznej situácie, aby sa ho morálne "oplatilo" prevádzkovať. Je možné vystavať logické postoje argumetny pre to, že stačí takto zachrániť jedno dieťa a také, ktoré hovoria, že zásah do súkromia je úplne neprípustný.

Kde je čiara úplne jednoznačná je v postoji Googlu k vlastným zákazníkom. Google je ďaleko od pozície, ktorú by mal zastávať. Firma, ktorá má ambíciu zastrešovať celý váš digitálny život by mala s mocou ho zmazať narábať rádovo citlivejšie. Google nemá právnu povinnosť účty obnovovať. Podmienky používania sú napísané jasne.

No morálne aj biznisovo by firmu malo trápiť, ako podobné falošne pozitívne prípady naštrbujú dôveru zákazníkov v jej služby. Firma by mala mať systém na obnovenie účtov, ktoré systém nesprávne označil, inak jej hrozí kríza dôvery.

Technológiu prestávajú ľudia používať z dvoch dôvodov. Buď prestane uspokojivo fungovať, alebo jej prestanú dôverovať.

Možno vidíme začiatok konca streamovacích vojen

Je možné, že sme na vrchole streamovacích vojen. Na prelome augusta a septembra na streamovacie služby pribudli seriály a filmy, ktoré začali vznikať pri prvej vlne naozaj obrovských investícií do obsahu.

Amazon uvedie seriálové spracovanie Pána prsteňov za stovky miliónov dolárov. Spolu s projektami ako House of Dragon na HBO Max či Sandman na Netflixe vidíme v auguste a septembri výsledok preinvestovania viac ako pol miliardy dolárov.

Výdavky na obsah pre streamovacie služby narastajú a ocitli sa v plne konkurenčnom prostredí a blížiacej sa ekonomickej kríze. Teraz sa budú pozerať na to, ako ich zákazníci tento veľmi drahý obsah naozaj využívajú.

Vidíme prvé naozaj obrovské bitky streamovacích vojen, za ktorými je už plná produkcia obsahu na priemyselnej úrovni.

Ak dáta ukážu, že super drahý obsah nefunguje dosť dobre, uvidíme postupné utlmovanie, konsolidáciu či sťahovanie sa z pozícií.

Správičky

OpenAI predstavilo Outpainting, novú funkciu k DALL-E, ktorá pomáha používateľom rozšíriť ich kreativitu pokračovaním obrázka za jeho pôvodnými hranicami. Outpainting dovolí pridať vizuálne prvky v rovnakom štýle alebo aj úplne inými, stačí napísať, čo má Outpainting dokresliť. Premaľovanie berie do úvahy existujúce vizuálne prvky obrázka – vrátane tieňov, odrazov a textúr – aby sa zachoval kontext pôvodného obrázka. (OpenAI)

Spojenie Rivianu, výrobcu elektromobilov, s Amazonom pomáha firme výrazne napredovať. Nasledujúce video od CNBC partnerstvo a jeho dopad výborne vysvetľuje.

Meta plánuje pridať do Facebooku a Instagramu viac platených funkcií. Vznikol nový tím, ktorý má iniciatívu na starosti. (The Verge)

