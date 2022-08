Astrofyzik Kroupa: Temná hmota neexistuje. Som jediný, kto sa to nebojí povedať nahlas

Astrofyzik Pavel Kroupa skúma dynamické vlastnosti hviezdnych systémov, vznik hviezd, galaktické procesy, vznik a evolúciu trpasličích galaxií a obsah temnej hmoty v galaxiách. Narodil sa v Československu, no ako päťročný v roku 1968 unikol s rodičmi do zahraničia. (Zdroj: archív P.K.)

Mať kontroverzný názor v astrofyzike je náročné. Kolegovia vás môžu vytláčať a sú nepríjemní, keď im hovoríte o alternatívnych hypotézach, hovorí pre denník SME česko-austrálsky astrofyzik PAVEL KROUPA.

Je hlasným odporcom existencie temnej hmoty, ktorá by mala vysvetľovať dianie vo vesmíre. Vedci sa ju snažia bezvýsledne nájsť desiatky rokov.

"Nenašli ju, pretože neexistuje," hovorí Kroupa. Podľa neho je nutné opraviť súčasnú teóriu gravitácie.

Rozšírená hypotéza je, že existuje temná hmota, ktorá tvorí zhruba 80 percent všetkej hmoty vo vesmíre. Len sme ju nikdy nevideli. Vy však hovoríte, že vôbec neexistuje.

Hypotéza, že môže existovať temná hmota je veľmi rozumná. Otázkou je, či výskum dokazuje jej existenciu. A všetky naše testy ukazujú, že temná hmota neexistuje. Ak by tam bola, pozorovali by sme jej účinky (prítomnosť temnej hmoty vo vesmíre naznačujú gravitačné vplyvy, ktoré so súčasnými teóriami možno vysvetliť iba vtedy, ak je vo vesmíre viac hmoty, ako vidíme, pozn.red). Ale nevidíme ich.

Napríklad?

V skutočnosti sa galaxie správajú tak, ako keby neboli obkolesené halom temnej hmoty. Prechádzajú okolo seba rýchlo a nevidíme, že by spomaľovali, keď sa k sebe približujú (efekt zvaný Chandrasekharovo dynamické trenie, pozn.red.).