Zoom: Vedci stvorili syntetické embryá

Nevznikli spojením spermie ani vajíčka. Neprebehlo žiadne oplodnenie. A predsa sa na ôsmy deň objavili bijúce srdce aj zárodky mozgu. Tieto myšacie embryá však boli iné: boli totiž dokonalo syntetické. A vznikli z kmeňových buniek.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme za syntetickými embryami, ktoré vznikli bez pohlavných buniek, dozvieme sa, ako ultraspracované potraviny môžu ovplyvňovať naše mozgy a zistíme aj to, ako sme poriadne nepreskúmali najhoršie klimatické vízie budúcnosti.

Krátke správy z vedy

Vedci objavili nový zdroj kyslíka, ktorý mohol na Zemi ovplyvniť evolúciu života ešte predtým, ako sa na našej planéte objavila fotosyntéza. Pohyby geologických zlomov totiž dokážu generovať peroxid vodíka, ktorý v menších koncentráciách môže byť zdrojom kyslíka pre mikróby. To mohlo ovplyvniť evolúciu raného života.

Astronómovia tvrdia, že s tmavou hmotou to môže byť celé zložitejšie. Nová štúdia naznačuje, že sa skrátka nenachádza tam, kde by sa nachádzať mala. Galaxie by totiž mali byť obklopené akýmsi neviditeľným halom tmavej hmoty, regiónom, ktorý gravitačne vplýva na svoje okolie. Výskum však tvrdí, že trpasličie galaxie v kope galaxií známej ako Pec žiadne takéto halo z tmavej hmoty nemajú.

Kobylky by mohli odhaľovať rakovinu u ľudí. Nový výskum ukazuje, že nielenže dokážu odlíšiť rakovinové bunky od zdravých, dokážu rozlišovať rôzne línie rakovinových buniek. Vedci hovoria, že inšpirovaní ich senzorickými neurónmi by sme mohli vyvinúť nové zariadenia, ktoré by dokázali zistiť rakovinu z pacientovho dychu.

Tuberkulóza v sebe nesie odolnosť na naše lieky. Veľká analýza viac ako desaťtisíc baktérií tuberkulózy z 23 krajín ukázala, že u týchto mykobaktérií sa objavujú aj dosiaľ neznáme gény spájané s rezistenciou na antibiotiká prvej a druhej línie. Vedci sa teraz pokúšajú pochopiť, ako sa odolnosť na naše lieky u týchto nebezpečných mikróbov vyvíja.

