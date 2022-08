Nechceme prebudiť spiaceho obra. Najväčší ľadovcový štít zmene klímy neodoláva

Grónsko aj Antarktída sa topia.

Východná Antarktída, ktorá je najväčším úložiskom sladkej vody na svete, nie je taká odolná voči klimatickej zmene, ako si vedci mysleli. Topenie jej kontinentálneho ľadovca by mohlo pridať niekoľko metrov k hladine mora.

To je zlá správa. Tou dobrou je, že osud rozsiahleho ľadovca majú vo svojich rukách ľudia. Ak by sa podarilo obmedziť otepľovanie Zeme, východ Antarktídy by zostal takmer nedotknutý.

Spiaci obor

Kontinentálny ľadovec či ľadovcový štít na východe Antarktídy autori nového výskumu v Nature prezývajú "spiaci obor." Rozlohou je veľký takmer ako celé Spojené štáty americké.