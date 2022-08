Klik: Gmail už nikdy nebude ako predtým

Komentovaný prehľad technologických správ.

Gmail nabral konečnú podobu

Google už zapol väčšine používateľov dizajn Gmailu, ktorý mailovú službu prepája so zbytkom komunikačného ekosystému firmy. Google posledných niekoľko rokov prepája Gmail, komunikačné aplikácie pre chat a videohovory hovory a editor dokumentov do jedného balíka pod názvom Google Workspace.

Vytvára tak značku, v ktorej priamo konkuruje Office 365 od Microsoftu. Nový dizajn Gmailu v bočných paneloch už vyťahuje do popredia ďalšie služby aj keď ich nie všetci používatelia budú potrebovať alebo využívať.

Pre Google sa tak ale do veľkej miery zjednocuje dizajn služby pre súkromných používateľov a platiacich firemných zákazníkov.

Je pravdepodobné, že teraz vidíme viac či menej konečnú podobu služby na nadchádzajúce roky. Bude prechádzať drobnými úpravami, ale ako produkut je Gmail teraz na mieste, kde ho Google chce mať.

Ak vám bočné panely prekážajú, Verge má návod ako ich vypnúť.

Google zároveň rozbehol bolestivé upratovanie aplikácií pre videohovory. Firma za niekoľko mesiacov spojí aplikácie Meet a Duo do jednej. Medzičasom bude chaos, lebo Duo sa premenuje na Meet a pôvodná Meet apka ostane naďalej aktívna. Pre bežného používateľa je najjednoduchšie ušetriť si starosti a používať to, čo používate teraz.

Kolobežkový biznis je v kríze

Zdieľané elektrické kolobežky, ktoré si za pár centov prenajmete ako náhradu za MHD v meste sa pred pár rokmi zdali byť budúcnosťou dopravy. Firmy odhadovali, že biznis bude mať globálne obraty v stovkách miliárd dolárov a investori pumpovali peniaze do satrutpov.

Ukazuje sa, že škálovanie biznisu na udržateľnú úroveň je náročnejšie, ako sa zdalo. Mnohé kolobežkové firmy krachujú alebo sú v kríze, lebo náklady na údržbu flotily sú príliš vysoké.

Investori prišli o miliardy a sťahujú sa z biznisu, čo znamená, že aj ako tak úspešné projekty prichádzajú o financovanie a nemajú z čoho dotovať úvodný rast. Viac podrobností v texte Crunchbase.

NFT majú prvý rozumný biznis model

Veľký vydavateľ učebníc sa chystá premeniť digitálne verzie knižiek na NFT tokeny. Chce si tak zaistiť, že ak budú študenti knižky predávať spolužiakom z nižších ročníkov, dostane podiel z každého predaja.

NFT umožňujú podobnú logiku zakódovať priamo do digitálneho tokenu, ktorý by otváral prístup ku knihe a ukazujú, že okolo NFT môže vzniknúť okrem podvodov aj zaujímavý obchodný model. Je trochu škoda, že nateraz to je najmä o vylamovaní peňazí zo študentov.

