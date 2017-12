V Nitre sa začala medzinárodná konferencia o bezpečnosti biotechnológií

Nitra 5. februára (TA SR) - Bezpečnosťou geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a z nich vyrábaných potravín sa zaoberajú odborníci z troch desiatok ...

5. feb 2002 o 14:29 ©TASR 2002

Nitra 5. februára (TA SR) - Bezpečnosťou geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a z nich vyrábaných potravín sa zaoberajú odborníci z troch desiatok európskych štátov na pracovnom stretnutí, ktoré sa dnes začalo v Nitre.

Účastníci päťdňového podujatia sa zamerajú na vývoj a tvorbu informačných systémov z oblasti biologickej bezpečnosti a realizáciu záverov Cartagenského protokolu, ktorý medzinárodne upravuje pohyb geneticky modifikovaných organizmov a výrobkov z nich.

"V legislatívnej oblasti dosiahlo Slovensko úroveň porovnateľnú so susednými štátmi. V najbližších dňoch prejde schvaľovacím procesom v NR SR návrh zákona o používaní GMO, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 1. apríla tohto roku," informoval na stretnutí s novinármi Igor Ferenčík, poverený vedením odboru biologickej bezpečnosti MŽP SR. Zdôraznil, že prijatie zákona a vytvorenie úplnej legislatívy, administratívneho i technického zabezpečenia realizácie Cartegenského protokolu je najdôležitejšou podmienkou jeho ratifikácie. "Pri ministerstve pracuje komisia pre biologickú bezpečnosť, do záverečnej etapy vstupuje príprava legislatívy a riešenie ďalších úloh tak, aby Slovensko mohlo koncom roka 2002 dohovor ratifikovať," uviedol Ferenčík.

V priebehu podujatia, ktoré potrvá do 9. februára, sa zástupcovia signatárskych krajín Cartagenského protokolu bližšie oboznámia s podmienkami finančnej pomoci na vypracovanie potrebných legislatívnych noriem a mechanizmom výmeny informácií medzi členskými štátmi. Stretnutím v Nitre vrcholí zároveň záverečná etapa príprav na dôležité rokovanie signatárov protokolu, ktoré sa uskutoční v apríli v holandskom Haagu.